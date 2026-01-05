Ataques con misiles rusos dañan infraestructura energética de la ciudad ucraniana de Járkov: alcalde

KIEV, 5 ene (Reuters) - Rusia lanzó el lunes cinco ataques con misiles contra la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkov, causando "daños muy graves" a la infraestructura energética, dijo el alcalde Ihor Terekhov.

"No se trata solo de un ataque contra las instalaciones. Es un ataque a la calefacción, al agua, a la vida normal de la gente. Están tratando de quebrarnos con el miedo y la oscuridad", dijo en Telegram, sin especificar los objetivos que habían sido atacados.

La fiscalía regional de Járkov informó en un comunicado que al menos un civil había resultado herido en el ataque.

En un ataque separado en la ciudad oriental de Dnipro, una empresa propiedad del importante productor agrícola estadounidense Bunge fue alcanzada, causando una fuga de 300 toneladas de aceite de girasol, dijo Borys Filatov, el alcalde.

Járkov, con más de un millón de habitantes, está situada cerca de la frontera con Rusia. La temperatura rondó los 3 grados bajo cero durante el día del lunes y descenderá por la noche.

Según el proveedor local de electricidad, antes del último ataque los residentes recibían electricidad un promedio de 14-16 horas de cada 24.

Desde noviembre, Rusia ha incrementado drásticamente tanto el número como la intensidad de los ataques contra el sistema energético y la logística de Ucrania, sumiendo a regiones enteras en la oscuridad tras ataques a gran escala con misiles y drones.

Un tercio de la capital ucraniana, Kiev, se quedó sin calefacción tras un vasto ataque ruso a finales de diciembre, después de que el mayor puerto marítimo de Ucrania, Odesa, quedó prácticamente sin suministro eléctrico durante varios días tras una serie de ataques.

Rusia también atacó estaciones que producían calefacción para Chernígov y Jersón. (Reporte de Yuliia Dysa y Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)