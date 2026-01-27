Ataques contra kurdos en Siria son "un revés" a pacificación en Turquía, dice portavoz del PKK

Los recientes enfrentamientos entre el ejército sirio y las fuerzas kurdas en Siria son "un revés" para el proceso de paz con los combatientes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en Turquía, dijo este martes a AFP un alto cargo del movimiento

"Lo ocurrido en Siria, y más ampliamente en Oriente Medio, tuvo un impacto directo" en el proceso, afirmó Zagros Hiwa, portavoz del brazo político del PKK

Hiwa calificó los "ataques" contra los kurdos en el noreste de Siria como un "complot y una conspiración" para hacer descarrilar las negociaciones

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS, dominadas por los kurdos) fueron obligadas en las últimas semanas a ceder grandes extensiones de territorio a las tropas gubernamentales, un duro golpe para esta minoría repartida entre varios países. Durante la guerra civil en Siria (2011-2024), los kurdos lograron establecer una zona autónoma en el norte y noreste del país

Un cese el fuego está vigente y fue prolongado por 15 días el sábado, pero ambas partes se acusan mutuamente de violaciones

Esos enfrentamientos hacen temer el descarrilamiento del proceso de paz entre Turquía, aliado cercano del gobierno sirio, y el PKK, iniciado en octubre de 2024 y que busca poner fin a más de cuatro décadas de enfrentamientos que dejaron 50.000 muertos

"El compromiso del PKK con el proceso de paz es un asunto estratégico", declaró Zagros Hiwa

Pero "la nueva estrategia no descarta la urgencia de defenderse contra ataques genocidas", agregó

Dijo también que tiene "esperanza" de que el cese el fuego se mantenga en Siria