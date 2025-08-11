Ataques de drones ucranianos matan a tres personas y apuntan a Moscú, según Rusia

11 ago (Reuters) -

Tres personas murieron en ataques con drones lanzados por Ucrania durante la noche en las regiones rusas de Tula y Nizhni Nóvgorod y que también tuvieron como objetivo Moscú, informaron el lunes un dirigente regional y el Ministerio de Defensa de Rusia.

Dos personas murieron y otras dos fueron hospitalizadas tras un ataque perpetrado antes de la medianoche del domingo en la región de Tula, que limita al norte con la región de Moscú, dijo el gobernador de Tula, Dmitri Milyaev, en la aplicación de mensajería Telegram.

Una persona murió y otras dos fueron hospitalizadas tras un ataque ucraniano dirigido contra una zona industrial de la región de Nizhni Nóvgorod, en el oeste de Rusia, informó en Telegram el gobernador de la región, Gleb Nikitin.

Las unidades de defensa antiaérea rusas destruyeron durante la noche un total de 59 drones ucranianos, 12 de ellos sobre la región de Tula y dos sobre la región de Moscú. El ministerio solo informa de cuántos drones derriban sus unidades, no de cuántos lanza Ucrania.

Reuters no pudo verificar las informaciones de forma independiente. No hubo comentarios inmediatos por parte de Ucrania. Ambas partes niegan haber atacado a civiles en el territorio de la otra, pero miles de civiles han muerto en la guerra que Rusia inició con una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. (Información de Lidia Kelly en Melbourne; edición de Diane Craft y Lincoln Feast; edición en español de Jorge Ollero Castela)