Ataques de EEUU a presuntos narcotraficantes son "inaceptables", dice jefe de DDHH de la ONU
- 1 minuto de lectura'
GINEBRA, 31 oct (Reuters) -
El responsable de derechos humanos de Naciones Unidas calificó el viernes de "inaceptables" y de violación del derecho internacional de los derechos humanos los ataques estadounidenses contra presuntos narcotraficantes frente a las costas de Sudamérica.
"Estos ataques —y su creciente coste humano— son inaceptables", dijo Volker Türk en un comunicado enviado a la prensa. "Estados Unidos debe poner fin a estos ataques y tomar todas las medidas necesarias para impedir la ejecución extrajudicial de personas a bordo de estos barcos, sea cual sea la conducta criminal que se les impute".
Un portavoz añadió en una rueda de prensa en Ginebra que Türk había planteado el asunto directamente a las autoridades estadounidenses. (Información de Emma Farge, edición de Thomas Escritt, edición en español de Jorge Ollero Castela)
