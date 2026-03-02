Ataques de EEUU no auguran nada bueno para el Mundial, dice jefe de federación de fútbol de Irán

2 mar (Reuters) - El presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán, Mehdi Taj, dijo que los ataques de Estados Unidos e Israel contra su país no auguran nada bueno para el Mundial que se celebrará este año en Norteamérica, y que altos cargos del Gobierno evaluarán la situación antes de decidir si se deben tomar medidas.

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán el fin de semana, matando al líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, cuando Irán iba a participar en la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

Aunque no se sugirió que Irán pudiera boicotear la fase final, el presidente de la federación de fútbol iraní dijo en un debate televisado en el canal 3 IRIB iraní que los ataques tendrían repercusiones.

"No es posible decirlo con exactitud, pero sin duda habrá una respuesta", dijo Taj. "Seguramente los altos cargos deportivos del país estudiarán la cuestión y se tomará una decisión sobre lo que va a pasar".

"Pero lo que podemos decir ahora es que, debido a este ataque y a su crueldad, está lejos de nuestras expectativas poder ver la Copa del Mundo con esperanza".

Irán clasificó el año pasado a su cuarta fase final consecutiva al quedar primero del Grupo A en la tercera ronda de la fase de clasificación asiática.

Están en el Grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, y sus partidos se disputarán en Los Ángeles y Seattle. (Reporte de Michael Church; edición de Ken Ferris; Editado en Español por Ricardo Figueroa)