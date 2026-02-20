Ataques de Israel en el Este del Líbano dejan seis muertos, según la prensa estatal libanesa

Ataques israelíes en el Este del Líbano dejaron este viernes seis personas muertas y decenas de heridos, reportó la prensa estatal libanesa, aunque el ejército de Israel afirmó que los objetivos pertenecían al grupo Hezbolá.

Los ataques israelíes en el valle del Bekaa provocaron un balance inicial de seis muertos y más de 25 heridos, distribuidos por los hospitales de la región, según informó la agencia estatal de noticias (NNA).

Por su parte, el ejército israelí había afirmado en un comunicado que había golpeado un centro de comando de Hezbolá.

En la jornada, NNA también había reportado un ataque de Israel contra el campo de refugiados palestinos de Ain el Helweh, en el sur del Líbano, causando dos muertos.

Israel ha mantenido ataques contra posiciones en el Líbano a pesar del alto el fuego de 2024 que buscaba detener más de un año de hostilidades con el grupo libanés Hezbolá.

Israel también ha atacado objetivos del grupo islamista palestino Hamás, incluyendo una incursión en el mismo campo de refugiados de Ain al Helweh en noviembre pasado, que causó la muerte de 13 personas.