Ataques EEUU no buscan cambio de régimen en Irán, dice Gobierno EEUU

Por Phil Stewart y Idrees Ali

WASHINGTON, 22 jun (Reuters) - El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró el domingo que los ataques militares contra las instalaciones nucleares iraníes fueron un éxito abrumador que ha destruido las ambiciones nucleares de Teherán, pero remarcó que no buscaban un cambio de régimen en Teherán.

La operación "Midnight Hammer" sólo era conocida por un reducido número de personas en Washington y en el cuartel general del Ejército para operaciones en Oriente Medio en Tampa, Florida.

Siete bombarderos B-2 volaron durante 18 horas desde Estados Unidos a Irán para arrojar 14 bombas antibúnker, declaró a la prensa el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine.

Hegseth, por su parte, advirtió a Irán que no cumpliera sus amenazas previas de tomar represalias, y afirmó que las fuerzas estadounidenses estaban preparadas para defenderse y actuar en caso necesario.

"Esta misión no era ni ha sido sobre un cambio de régimen", dijo Hegseth a periodistas en el Pentágono. El presidente autorizó una operación de precisión para neutralizar las amenazas a nuestros intereses nacionales que supone el programa nuclear iraní. Los ataques estadounidenses incluyeron 14 bombas antibúnker, más de dos docenas de misiles Tomahawk y más de 125 aviones militares. Por su parte, el vicepresidente JD Vance señaló en una entrevista que Estados Unidos está en guerra con el programa nuclear iraní, no con la república islámica. Caine sostuvo que las evaluaciones iniciales de los daños indicaban que los tres emplazamientos habían sufrido daños y destrucción extremadamente graves, pero se negó a especular sobre si alguna capacidad nuclear iraní podría haber quedado intacta. La operación pone a Oriente Medio al borde de una nueva gran conflagración en una región ya en llamas desde hace más de 20 meses con guerras en Gaza y Líbano y un dictador derrocado en Siria. Teherán prometió defenderse y respondió con una andanada de misiles contra Israel que hirió a decenas de personas y destruyó edificios en Tel Aviv. Ambiciones "DESTRUIDAS" "Las ambiciones nucleares de Irán han sido destruidas", dijo Hegseth a periodistas en una sesión informativa, añadiendo que los ataques no tenían como objetivo tropas o civiles iraníes. El jefe del organismo de control nuclear de la ONU, Rafael Grossi, se mostró más cauto y afirmó que, aunque está claro que los ataques habían afectado al centro de enriquecimiento de Fordow, aún no es posible evaluar los daños bajo tierra. Una fuente iraní de alto nivel dijo a Reuters el domingo que la mayor parte del uranio altamente enriquecido en Fordow, el sitio que produce la mayor parte del uranio de Irán refinado hasta el 60%, había sido trasladado a un lugar no revelado antes del ataque estadounidense. "La operación que planeó el presidente (Donald) Trump fue audaz y brillante, mostrando al mundo que la disuasión estadounidense está de vuelta. Cuando este presidente habla, el mundo debe escuchar", sostuvo Hegseth. Con su decisión sin precedentes de bombardear las instalaciones nucleares de Irán, uniéndose directamente al ataque aéreo de Israel, Trump ha hecho algo que había prometido evitar durante mucho tiempo: intervenir militarmente en una gran guerra extranjera. No estaba claro por qué Trump decidió actuar el sábado. En la conferencia de prensa, Hegseth dijo que hubo un momento "en el que (el mandatario) se dio cuenta de que debía tomarse una determinada acción con el fin de minimizar la amenaza para nosotros y nuestras tropas".

Reuters informó la semana pasada que el Pentágono había empezado a trasladar algunos aviones y barcos de bases en Oriente Medio que pueden ser vulnerables a cualquier posible ataque iraní.

El Departamento de Estado ordenó el domingo la salida del Líbano de familiares y personal gubernamental no esencial, citando la volátil situación de seguridad en la región.

(Reporte de Phil Stewart e Idrees Ali; Editado en español por Javier Leira)