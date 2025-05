Ataques en Gaza causan al menos 92 muertos mientras Israel se prepara para intensificar su ofensiva

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Ataques israelíes en toda Gaza provocaron la muerte de al menos 92 personas, entre las que había mujeres, menores y un periodista local, dijeron autoridades el miércoles, mientras Israel se prepara para intensificar su campaña en la franja, ahora que la devastadora guerra entra en su vigésimo mes.

El miércoles, el Ejército israelí lanzó dos ataques en el centro de Gaza, en los que murieron al menos 33 personas y 86 resultaron heridas, entre ellas, varios niños, aunque es probable que el número real de muertos sea mayor, según funcionarios de salud.

Hasta el momento, el ejército israelí no ha realizado comentarios sobre los ataques.

El nuevo derramamiento de sangre se produce días después de que Israel aprobara un plan para intensificar sus operaciones en el sitiado enclave palestino, que incluiría tomar Gaza, mantener los territorios capturados, desplazar por la fuerza a los palestinos al sur de la Franja y controlar la distribución de ayuda junto a empresas de seguridad privada.

Israel está movilizando a decenas de miles de soldados en la reserva para llevar a cabo el plan. Afirma que éste será gradual y no se implementará hasta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, termine su visita a la región a finales de este mes.

Cualquier escalada de los combates aumentará probablemente el número de muertos. Y dado que Israel controla ya alrededor del 50% de Gaza, aumentar su presencia en el enclave, por tiempo indefinido, podría abrir la posibilidad a una ocupación militar, lo que plantearía dudas sobre cómo tiene previsto gobernar el territorio, especialmente en un momento en que estudia la forma de implementar la visión de Trump para la Franja.

La ofensiva israelí se ha cobrado la vida de más de 52.000 personas en Gaza, muchas de ellas mujeres y menores, según funcionarios de salud gazatíes, cuyo conteo no distingue entre víctimas civiles y combatientes.

Israel culpa a Hamás del número de muertos porque opera desde infraestructura civil, incluyendo escuelas.

Ataques apuntan a multitudes en la Ciudad de Gaza

Entre los ataques del miércoles hubo dos en una concurrida zona de mercado en la Ciudad de Gaza, dijeron autoridades de salud.

Imágenes publicadas en línea mostraban lo que, supuestamente, eran las secuelas, con varios hombres muertos, entre ellos, uno que aún estaba sentado en una silla en un restaurante tailandés, utilizado por los locales como lugar de reunión, y varios niños tendidos inmóviles en el suelo, cubiertos de sangre.

El periodista Yahya Sobeih, quien trabajaba de forma independiente para varios medios locales, estaba entre los muertos, según la oficina de medios de Gaza. Había compartido una foto en Instagram de su bebé recién nacida.

Las víctimas de las explosiones, algunas con heridas graves, fueron trasladadas al cercano Hospital Al-Shifa, dijo a The Associated Press el portavoz del ministerio de salud de Gaza, Zaher al-Wahidi.

Un ataque realizado el martes por la noche en una escuela que albergaba a cientos de palestinos desplazados se cobró la vida de 27 personas, incluidas nueve mujeres y tres niños, según responsables del Hospital Al-Aqsa. La escuela ha sido atacada repetidamente desde el inicio de la guerra. Anteriormente, un ataque a otra escuela convertida en albergue en la Ciudad de Gaza provocó la muerte de 16 personas, según funcionarios del Hospital Al-Ahli, mientras que los ataques en otras áreas dejaron al menos 16 fallecidos más.

En Bureij, un campamento de refugiados urbano, paramédicos y rescatistas se apresuraron a sacar a gente de entre las llamas después de que una gran columna de humo y los incendios iluminaron el oscuro cielo sobre el refugio escolar.

Trump desconcierta a israelíes al hablar de cifra de rehenes

La guerra comenzó cuando insurgentes liderados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel y mataron a 1.200 personas, en su mayoría civiles, además de tomar a unas 250 como rehenes.

Trump sorprendió el martes a muchos israelíes cuando declaró que solo 21 de los 59 rehenes que permanecen en Gaza siguen vivos. Israel insiste en que son 24, aunque un funcionario del país dijo que había “grave preocupación” por la vida de tres cautivos. El funcionario dijo que no ha habido señales de vida de esos tres, a quienes no identificó. Hasta que no haya pruebas que demuestren lo contrario, se considera que los tres están vivos, agregó el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para discutir detalles sensibles acerca de la guerra. Las familias de los cautivos han sido informadas de la situación, indicó.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, un grupo que representa a las familias de los retenidos, exigió al gobierno israelí que, si hay “nueva información que se nos está ocultando, nos la den de inmediato”. También pidió al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que pare la guerra hasta que todos los rehenes sean devueltos. “Esta es la misión nacional más urgente e importante”, apuntó el colectivo en una publicación en X.

Desde que Israel puso fin a un alto el fuego con el grupo insurgente Hamás a mediados de marzo, ha lanzado feroces ataques sobre Gaza en los que han muerto cientos de personas y ha capturado amplias extensiones de territorio. Antes de dar por terminada la tregua, detuvo la entrada de toda la ayuda humanitaria al enclave —incluyendo comida, combustible y agua—, desencadenando lo que se cree que es la peor crisis humanitaria desde el inicio de la guerra.

Qatar y Egipto, dos interlocutores clave, dijeron el miércoles que los esfuerzos de mediación eran “continuos y consistentes”. Pero Israel y Hamás siguen muy alejados en cuanto a su visión del final del conflicto. Israel afirma que no terminará hasta que las capacidades gubernamentales y militares de Hamás sean desmanteladas, algo que no ha logrado en 19 meses. Hamás, por su parte, sostiene que está preparado para liberar a todos los rehenes a cambio del final de la guerra y de una tregua a largo plazo con Israel.

Acuerdo ente EEUU y hutíes no parece incluir a Israel

En el contexto de los planes para intensificar la campaña en Gaza, también se ha recrudecido el enfrentamiento entre Israel y los rebeldes hutíes de Yemen, que tienen el respaldo de Irán.

A principios de semana, los hutíes lanzaron un misil balístico que cayó en los terrenos del principal aeropuerto internacional de Israel. El ejército respondió con una ofensiva aérea de dos días, entre cuyos objetivos estaba el aeropuerto de Saná, la capital yemení.

Desde que comenzó la guerra, los hutíes han atacado a Israel y otros objetivos en una importante ruta de navegación por el mar Rojo en solidaridad con los palestinos. Trump anunció el martes que Washington detendría una campaña de casi dos meses contra los rebeldes luego de que éstos acordaron no atacar a barcos estadounidenses.

Israel no parece entrar en el ámbito del pacto entre la Casa Blanca y el grupo rebelde.

El funcionario israelí dijo que el pacto fue una sorpresa para Israel y que le preocupaba por lo que significaba para la continuidad de las hostilidades entre el país y los rebeldes.

___

Goldenberg informó desde Tel Aviv, Israel. La reportera de Associated Press Fatma Khaled en El Cairo contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.