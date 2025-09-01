Ataques en Gaza dejan al menos 31 muertos; expertos acusan a Israel de genocidio

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Israel lanzó ataques en toda la Franja de Gaza el lunes, matando al menos a 31 personas mientras continúa con una gran ofensiva en la ciudad más grande del territorio, según funcionarios de salud.

Mientras tanto, destacados académicos del genocidio se unieron a otros grupos de derechos humanos para acusar a Israel de genocidio, denuncias que rechaza vehementemente.

Los bombardeos han resonado en Ciudad de Gaza desde que Israel la declaró zona de combate la semana pasada. En las afueras de la ciudad y en el campo de refugiados de Jabaliya, los residentes han observado robots cargados de explosivos demoliendo edificios.

“Otra noche despiadada en Ciudad de Gaza”, afirmó Saeed Abu Elaish, un médico nacido en Jabaliya que se refugia en el lado noroeste de la ciudad.

Los hospitales en Gaza informaron que al menos 31 personas murieron por fuego israelí el lunes, más de la mitad de ellas mujeres y niños. Al menos 13 personas murieron en la Ciudad de Gaza, donde Israel ha llevado a cabo varias incursiones a gran escala desde que milicianos liderados por Hamás atacaron el sur de Israel para iniciar la guerra el 7 de octubre de 2023.

Israel asegura que su objetivo son los milicianos y culpa a Hamás por las bajas civiles porque el grupo armado, ahora en gran parte reducido a una organización guerrillera, opera en áreas densamente pobladas.

Doble amenaza de guerra y hambre

Los residentes de Ciudad de Gaza, muchos desplazados por la guerra en múltiples ocasiones, ahora enfrentan la doble amenaza de combate y hambre. La principal autoridad mundial en crisis alimentarias dijo el mes pasado que estaba en medio de una hambruna, una crisis impulsada por los combates en curso y el bloqueo de Israel, magnificada por el desplazamiento masivo repetido y el colapso de la producción de alimentos.

Un total de 63.557 palestinos han muerto en la guerra, según el Ministerio de Salud de Gaza, que dice que otras 160.660 personas han resultado heridas. El ministerio no diferencia entre civiles y combatientes en su conteo, pero dice que casi la mitad de los muertos son mujeres y niños.

El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamás, pero está compuesto por profesionales médicos. Las agencias de la ONU y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más confiable de las bajas de guerra. Israel las disputa, pero no ha proporcionado su propio recuento.

Milicianos liderados por Hamás mataron a 1200 personas, en su mayoría civiles, en el ataque del 7 de octubre y tomaron a 251 personas como rehenes.

Cuarenta y ocho todavía están dentro de Gaza, e Israel cree que 20 siguen vivos; los demás han sido liberados en ceses al fuego y otros acuerdos.

Académicos acusan a Israel de genocidio

La organización profesional más grande de académicos que estudian el genocidio dijo el lunes que Israel está cometiendo genocidio en Gaza.

Israel, que fue establecido tras el Holocausto, en el que seis millones de judíos europeos y otros fueron asesinados, rechaza vehementemente la acusación. Dice que toma todas las medidas para evitar dañar a los civiles y está librando una guerra de autodefensa después del ataque de Hamás en 2023, que Israel dice que fue en sí mismo un acto genocida.

La Asociación Internacional de Académicos del Genocidio, que tiene alrededor de 500 miembros en todo el mundo, incluidos varios expertos en el Holocausto, se unió a otras importantes organizaciones de derechos humanos, incluidas dos grupos israelíes, para aplicar el término a la conducta de Israel en tiempos de guerra.

“Las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición legal de genocidio”, así como con crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, según la resolución del grupo, que fue apoyada por el 86% de los que votaron. La organización no publicó los detalles de la votación.

“Las personas que son expertas en el estudio del genocidio pueden ver esta situación por lo que es”, explicó Melanie O’Brien, presidenta de la organización y profesora de derecho internacional en la Universidad de Australia Occidental, a The Associated Press.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel lo calificó como “una vergüenza para la profesión legal y para cualquier estándar académico”. Dijo que la determinación estaba “totalmente basada en la campaña de mentiras de Hamás”.

Dolientes expresan su ira en funeral de rehén

Miles de israelíes se reunieron para el funeral de Idan Shtivi, uno de los dos rehenes cuyos restos fueron recuperados en una operación militar la semana pasada. Se celebró un funeral privado para Ilan Weiss, el otro cautivo.

Algunos dolientes expresaron su ira hacia el gobierno por no llegar a un acuerdo con Hamás para poner fin a los combates y devolver a los cautivos restantes.

“Es muy, muy frustrante que nadie, nadie de este gobierno se levante y diga basta”, dijo Ami Dagan, un doliente de Rishon Letzion.

“Es un horror, es una tristeza profunda y un dolor más allá de las palabras para describir la ira, la ofensa a los rehenes, la ofensa a los caídos, la ofensa a los soldados enviados una vez más a Gaza”, dijo Ruti Taro, otra doliente.

“Nadie sabe por qué, excepto por el gobernante hambriento de poder”.

Muchos israelíes acusan al primer ministro Benjamin Netanyahu de prolongar la guerra con fines políticos y las protestas masivas que piden un alto el fuego y la liberación de rehenes han aumentado en las últimas semanas.

Tormenta obliga a regresar a flotilla de activistas

Una flotilla de activistas que se dirigía a Gaza y que había partido de Barcelona se vio obligada a regresar al puerto después de que una tormenta azotó partes de España durante la noche.

La Flotilla Global Sumud, compuesta por unos 20 barcos con participantes de 44 países, decidió regresar y retrasar su partida para “priorizar la seguridad”, según un comunicado emitido el lunes. La expedición incluye a la destacada activista climática Greta Thunberg, quien participó en una flotilla anterior que fue interceptada en julio.

Los organizadores dijeron que con vientos que superan los 56 km/h, algunos de los barcos más pequeños que participan en la misión habrían estado en riesgo.

La flotilla es el mayor intento hasta ahora de romper simbólicamente el bloqueo de Israel a Gaza. Todas las anteriores han sido interceptadas en el mar por fuerzas israelíes. Israel dice que el bloqueo es necesario para evitar que Hamás importe armas y que hay múltiples otros canales para enviar ayuda a Gaza.

Israel ha tomado medidas para restringir aún más la entrega de alimentos al norte de Gaza mientras continúa con su última ofensiva en Ciudad de Gaza.

Sam Metz informó desde Jerusalén; Samy Magdy desde El Cairo; Molly Quell en La Haya, y Renata Brito en Barcelona.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.