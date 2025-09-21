Ataques en la frontera entre Ucrania y Rusia dejan 3 civiles muertos

Dos civiles murieron en ataques ucranianos en la región fronteriza de Belgorod en Rusia, mientras que un bombardeo ruso en el este de Ucrania dejó un hombre muerto, dijeron autoridades el domingo.

Vyacheslav Gladkov, el gobernador de Belgorod, escribió en Telegram que una mujer murió cuando un bombardeo alcanzó una casa privada en la ciudad fronteriza de Shebekino, mientras que un hombre falleció en un ataque con drones en el pueblo de Rakitnoe.

La región de Belgorod, que limita con Ucrania, ha enfrentado frecuentes ataques transfronterizos desde que Moscú inició su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

En Ucrania, un hombre murió y varios edificios residenciales e infraestructura resultaron dañados por el bombardeo ruso en Kostiantynivka, en la región de Donetsk, dijo el domingo Serhii Horbunov, jefe de la administración militar de la ciudad.

La más reciente ronda de ataques se produjo después de que Rusia iniciara el sábado una operación militar masiva con misiles y drones, dirigida a regiones de toda Ucrania, matando al menos a tres personas e hiriendo a decenas. Rusia lanzó 619 drones y misiles durante el ataque, dijo la fuerza aérea de Ucrania.

También el sábado, Estonia convocó a un diplomático ruso para protestar después de que tres aviones de combate rusos entraran el viernes en su espacio aéreo sin autorización y permanecieran allí durante 12 minutos, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto ocurrió poco más de una semana después de que varios aviones de la OTAN derribaran drones rusos sobre Polonia, aumentando los temores de que la guerra en Ucrania pudiera extenderse.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo el domingo en X que Ucrania había sido atacada por “más de 1500 drones de ataque, más de 1280 bombas aéreas guiadas y 50 misiles de varios tipos” durante la semana anterior.

Zelenskyy señaló que se encontraron “miles de componentes extranjeros” en el armamento ruso y afirmó que Ucrania “cuenta con que el 19no paquete de sanciones de la UE sea verdaderamente doloroso, y con que Estados Unidos se una a los europeos”. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el paquete de sanciones el viernes.

Zelenskyy espera reunirse esta semana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde espera evaluar cuán cerca están Ucrania y sus socios de lograr garantías de seguridad a largo plazo.

En un diálogo con reporteros el domingo por la mañana, Trump abordó muy brevemente la incursión rusa en el espacio aéreo estonio.

“No nos gusta”, dijo el mandatario estadounidense.

Cuando se le preguntó si Estados Unidos apoyaría a Polonia y a otros estados bálticos si continúan enfrentando agresiones rusas, Trump respondió: “Lo haré”.

El Ministerio de Defensa de Rusia negó el sábado que sus aviones violaran el espacio aéreo de Estonia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.