Ataques iraníes alcanzan hospital en Israel y dejan 47 heridos, Netanyahu amenaza a Jamenei

Israel advirtió el jueves que el líder supremo iraní Ali Jamenei "pagará por sus crímenes", después de que una salva de misiles alcanzara un hospital, y al tiempo que su ejército continuó bombardeando instalaciones nucleares en Irán.

En el séptimo día del conflicto sin precedentes entre los dos archirrivales de Oriente Medio, el presidente estadounidense Donald Trump, aliado de Israel, no descartó una acción militar para desbaratar el programa nuclear de Irán, acusado, pese a sus desmentidos, de intentar fabricar el arma atómica.

Después de un ataque particularmente violento con decenas de misiles iraníes, se activó la alerta en varias regiones de Israel, donde los habitantes se resguardaron en los refugios.

Según los servicios de socorro, 47 personas resultaron heridas.

El hospital Soroka de Beerseba, en el sur, fue alcanzado por un ataque iraní y provocó "daños importantes", indicó el centro.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí informó de un "impacto directo" en este centro médico donde se atienden principalmente a soldados israelíes heridos en la guerra en Gaza.

El ministro de Defensa de Israel dijo poco después que al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, "ya no se le puede permitir seguir existiendo".

"El cobarde dictador iraní (...) disparó deliberadamente contra hospitales y edificios residenciales en Israel. Se trata de uno de los crímenes de guerra más graves, y Jamenei tendrá que pagar por sus crímenes", había declarado previamente el mismo ministro, Israel Katz.

Junto con "el primer ministro (Benjamin Netanyahu), hemos ordenado intensificar los ataques contra objetivos estratégicos en Irán y contra la infraestructura energética de Teherán, para eliminar las amenazas al Estado de Israel y socavar el régimen de los ayatolás", añadió.

"Los dictadores terroristas iraníes dispararon misiles contra el hospital Soroka de Beerseba y contra civiles. Haremos pagar un alto precio a los tiranos de Teherán", advirtió Netanyahu en X.

Ataques de sitios nucleares en Arak y Natanz

En la noche, el ejército israelí anunció haber atacado un "reactor nuclear inactivo" en Arak y "bombardeó una instalación de desarrollo de armas nucleares en la zona de Natanz", en el centro de Irán.

Unos cuarenta aviones de combate participaron en los bombardeos que alcanzaron decenas de sitios, dijo el ejército. Israel afirmó previamente haber destruido "la principal instalación" del sitio de enriquecimiento de uranio de Natanz.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) informó el martes sobre "elementos que muestran impactos directos en las salas subterráneas" del sitio.

E Irán acusó este jueves al OIEA de actuar como un "socio" de la "guerra de agresión" israelí.

"Ustedes han traicionado el régimen de no proliferación, ustedes han hecho del OIEA un socio de esta injusta guerra de agresión", escribió en la red X el portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baqaei, en un comentario dirigido al jefe del organismo, el argentino Rafael Grossi.

En Irán, los ataques israelíes han causado al menos 224 muertos desde el inicio de la guerra, según un balance oficial.

En Israel, los disparos iraníes han causado 24 muertos, según el gobierno.

Irán prometió que "continuará ejerciendo su derecho a la autodefensa (...) y haremos que el agresor lamente y pague su grave error", escribió el jueves en X el jefe de la diplomacia Abás Araqchi.

- "Todas las opciones están abiertas" -

El miércoles, el líder supremo iraní, Ali Jamenei, proclamó que su país nunca se rendiría, en respuesta al llamado de Trump a "rendirse sin condiciones".

Irán reafirmó este jueves que "todas las opciones están abiertas", en caso de una intervención estadounidense en el conflicto, después de que el guía iraní advirtiera a los Estados Unidos que tal intervención causaría "daños irreparables".

Donald Trump aseguró el miércoles que aún no había tomado una decisión sobre una posible participación de los Estados Unidos en los ataques de Israel contra Irán, afirmando ante la prensa: "Podría hacerlo o podría no hacerlo". "No he tomado (una decisión) definitiva", dijo más tarde.

Al ser consultado sobre una posible caída del régimen actual en Teherán, consideró que eso "podría suceder".

Trump afirmó anteriormente que los Estados Unidos, si lo desearan, podrían matar al ayatolá Jamenei.

- La bomba -

Estados Unidos, que desplazó un tercer portaaviones, el Nimitz, hacia Oriente Medio, es el único que posee la bomba GBU-57, el arma única capaz de alcanzar el núcleo profundamente enterrado del programa nuclear iraní, en Fordo, al sur de Teherán.

Desde el 13 de junio, Irán ha lanzado alrededor de 400 misiles balísticos contra Israel, de los cuales 20 han alcanzado zonas civiles, y 1000 drones, indicó un funcionario militar israelí el miércoles.

Según los diplomáticos europeos, los ministros de Exteriores de Alemania, Francia y Reino Unido junto a la jefa de la diplomacia de la UE prevén reunirse el viernes en Ginebra con su homólogo de Irán para hablar del programa nuclear de Teherán. El ministro iraní, Abás Araqchi, confirmó su participación. Irán, que niega estar fabricando armas nucleares, acusa a Israel de haber tratado de sabotear las negociaciones que habían comenzado sobre el programa nuclear entre Teherán y Washington. Israel mantiene la ambigüedad sobre su propia posesión del arma atómica, que ni confirma ni desmiente. El Estado hebreo posee 90 ojivas nucleares, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri). burs/tp/ila/pb/avl