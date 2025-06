Ataques israelíes alcanzan un reactor iraní en construcción y una planta cercana: OIEA

VIENA, 19 jun (Reuters) -

Los ataques militares israelíes alcanzaron el reactor iraní de investigación de agua pesada de Khondab, un proyecto en construcción que no había comenzado a funcionar, y dañaron la planta cercana que fabrica agua pesada, informó el jueves el organismo de control nuclear de la ONU.

Israel ha atacado varias instalaciones nucleares en Irán. El reactor de agua pesada, tal y como fue diseñado originalmente, habría sido capaz de producir fácilmente plutonio que eventualmente podría haber sido usado en un arma nuclear, aunque Teherán niega que intente obtenerla.

Sin embargo, en virtud de un acuerdo de 2015 con las principales potencias, la planta se rediseñó para reducir el riesgo de proliferación y su núcleo se retiró y se rellenó de hormigón. Irán había informado al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en Viena, de que el reactor comenzaría a funcionar en 2026.

“El OIEA tiene información de que el reactor de investigación de agua pesada de Khondab (antiguo Arak), en construcción, fue alcanzado. No estaba operativo y no contenía material nuclear, por lo que no hay efectos radiológicos”, dijo el OIEA en un post en X.

Los reactores de agua pesada, también conocida como óxido de deuterio, la usan como moderador, un material que ralentiza los neutrones de movimiento rápido liberados durante el proceso de fisión nuclear que genera calor en el reactor.

En su primera publicación sobre el ataque, el OIEA dijo que no tenía información que indicara que la planta cercana que produce agua pesada hubiera sido atacada. Más tarde emitió un comunicado en el que revisaba esa valoración.

“Aunque en un principio los daños en la cercana planta de producción de agua pesada no eran visibles, ahora se estima que edificios clave de la instalación resultaron dañados, incluida la unidad de destilación”, dijo el comunicado del OIEA. (Reporte de Harshita Meenaktshi en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)