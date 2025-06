Ataques israelíes causan 34 muertos en Gaza mientras avanzan las perspectivas de un alto el fuego

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Al menos 34 personas murieron en ataques israelíes en Gaza, según trabajadores sanitarios, mientras los palestinos enfrentan una crisis humanitaria cada vez más grave en el territorio y las perspectivas para un alto el fuego avanzan.

La ofensiva, que comenzó el viernes por la noche y continuó hasta la mañana del sábado, se cobró la vida, entre otros, de 12 refugiados en el estadio de Palestina de la Ciudad de Gaza, y de otras ocho personas que vivían en departamentos, indicó el personal del hospital Shifa, a donde fueron llevados los cuerpos. Otras seis fallecieron en el sur del sitiado enclave cuando un ataque alcanzó su tienda en Muwasi, agregó el hospital.

Los ataques coinciden con la afirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que en la próxima semana podría alcanzarse un acuerdo de alto el fuego. Respondiendo a preguntas de reporteros en la Oficina Oval el viernes, el mandatario dijo: “Estamos trabajando en Gaza y tratando de resolver (la situación)”.

Un funcionario con conocimiento de la situación contó a The Associated Press que el ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, viajará a Washington la próxima semana para mantener conversaciones sobre el alto el fuego en Gaza e Irán, entre otras cuestiones. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con la prensa.

Las intermitentes conversaciones se suspendieron cuando Israel dio por finalizado el último alto el fuego en marzo y continuó con su campaña militar en la Franja, agravando la grave crisis humanitaria. Se cree que menos de la mitad de los alrededor de 50 rehenes que siguen cautivos en Gaza seguirían vivos. Estaban entre los 250 que fueron capturados cuando Hamás atacó el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, desatando la guerra de 21 meses.

La campaña israelí en la Franja se ha cobrado la vida de más de 56.000 palestinos, según el Ministerio de Salud del territorio, que no distingue entre víctimas civiles y combatientes en su conteo, pero afirma que más de la mitad de los muertos eran mujeres y niños.

Las familias de los rehenes esperan que la participación de Trump en la consecución del reciente alto el fuego entre Israel e Irán pueda ejercer más presión para un acuerdo en Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se está beneficiando del respaldo popular a la guerra con Irán y sus logros, y podría sentir que tiene más margen para poner fin al conflicto armado en el territorio, algo a lo que sus socios de ultraderecha en el gobierno se oponen.

Hamás ha asegurado repetidamente que está dispuesto a entregar a todos los rehenes a cambio del final de la guerra. Netanyahu dice que el conflicto solo terminará cuando el grupo esté desarmado y exiliado, algo a lo que los insurgentes se niegan.

Mientras tanto, los hambrientos palestinos soportan una situación catastrófica en Gaza.

Después de bloquear por completo la entrada de comida durante dos meses y medio, Israel permitió a mediados de mayo un goteo de suministros al territorio.

Los esfuerzos de Naciones Unidas para distribuir la comida se han visto obstaculizados por bandas armadas que saquean camiones y por multitudes desesperadas que se apropian del contenido de los convoyes.

Algunos palestinos recibieron disparos o sufrieron heridas cuando trataban de conseguir comida en uno de los nuevos centros de distribución, controlados por la Fundación Humanitaria de Gaza —que tiene el apoyo de Estados Unidos e Israel—, según funcionarios de salud de Gaza y testigos.

Testigos palestinos afirman que las tropas rivales han abierto fuego contra multitudes en las carreteras de acceso a los centros. El ejército israelí indicó que está investigando los incidentes con civiles heridos cuando se disponían a conseguir comida.

___

Mednick informó desde Tel Aviv, Israel.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.