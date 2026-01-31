Ataques israelíes dejan 26 muertos en Gaza, dicen autoridades sanitarias

Por Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO, 31 ene (Reuters) - Israel llevó a cabo el sábado sus ataques aéreos más intensos en Gaza en semanas, matando a 26 personas, según las autoridades sanitarias locales. Las incursiones fueron contra una comisaría de policía gestionada por Hamás, apartamentos y tiendas de campaña en una zona que alberga a palestinos desplazados. A pesar del frágil alto el fuego acordado entre Israel y el grupo militante palestino Hamás, aviones de combate israelíes atacaron la comisaría de Sheikh Radwan, al oeste de la ciudad de Gaza, matando a 10 agentes y detenidos, informaron médicos y policías.

Los equipos de rescate buscaban más víctimas en el lugar, dijo la policía, que está controlada por Hamás en la Franja de Gaza. Otro ataque aéreo alcanzó un apartamento en la ciudad de Gaza y mató a tres niños y dos mujeres, según funcionarios del hospital Shifa de la ciudad. Otras siete personas murieron en un ataque contra un campamento de tiendas de campaña en Jan Yunis, más al sur. Una fuente militar israelí afirmó que los ataques se llevaron a cabo en respuesta a un incidente ocurrido el viernes, en el que tropas identificaron a ocho hombres armados que salían de un túnel en Rafáh, una zona del sur de Gaza donde las fuerzas israelíes están desplegadas en virtud del acuerdo de alto el fuego de octubre. Tres de los hombres armados fueron abatidos por las fuerzas y un cuarto, al que el ejército israelí describió como un comandante clave de Hamás en la zona, fue detenido.

Hamás no hizo comentarios sobre el incidente, que según la fuente militar constituía una violación del alto el fuego, y culpó a Israel de romper la tregua. Los ataques israelíes han dejado más de 500 muertos, la mayoría civiles según las autoridades sanitarias de Gaza, desde que entró en vigor en octubre la tregua negociada por Estados Unidos entre las partes tras dos años de guerra. Los militantes palestinos han matado a cuatro soldados israelíes desde la tregua, según las autoridades israelíes. (Reporte adicional de Dawoud Abu Elkas en Ciudad de Gaza, Maayan Lubell y Nuha Sharf en Jerusalem y Menna Alaa El Din en El Cairo; editado en español por Javier Leira)