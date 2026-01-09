Ataques israelíes dejan al menos a 13 muertos en Gaza antes de que Trump anuncie la Junta de Paz

DEIR AL BALAH, Gaza (AP) — Ataques israelíes en toda Gaza mataron al menos a 13 personas, según funcionarios de salud, mientras se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncie la Junta de Paz para supervisar el frágil alto el fuego en el sitiado territorio palestino.

Funcionarios de salud y familiares dijeron que había al menos un menor entre los fallecidos en el norte de la Franja, donde hubo varios ataques, y al este de la Ciudad de Gaza.

Por su parte, el ejército de Israel indicó el viernes que atacó infraestructura y a combatientes de Hamás en el sur y norte de Gaza en respuesta a un proyectil fallido lanzado por insurgentes desde la zona de la Ciudad de Gaza.

El alto el fuego por fases entre Israel y Hamás continúa en su etapa inicial mientras siguen los esfuerzos para recuperar los restos del último rehén en Gaza.

Según funcionarios, se espera que Trump anuncie la próxima semana la Junta de Paz, que ya ha dicho que presidirá él mismo, lo que supondrá un paso importante para su plan de paz en Oriente Medio. El proceso ha avanzado lentamente desde que un alto el fuego puso fin en octubre a más de dos años de combates entre Israel y Hamás.

El funcionario de Estados Unidos y otro hablaron bajo condición de anonimato a la espera de un anuncio formal.

El jueves, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, apuntó que el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov sería el director general “designado” de la junta. Mladenov fue ministro de Defensa y Exteriores de Bulgaria y fungió como enviado de Naciones Unidas a Irak antes de ser nombrado enviado de paz de la ONU para Oriente Medio entre 2015 y 2020. Durante ese tiempo, mantuvo buenas relaciones de trabajo con Israel y trabajó frecuentemente para aliviar las tensiones entre Israel y Hamás.

De acuerdo con el plan de Trump, la junta supervisará un nuevo gobierno tecnocrático palestino, el desarme de Hamás, el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, retiradas adicionales de las tropas israelíes y la reconstrucción del territorio. Hasta ahora, Estados Unidos no ha reportado grandes avances en ninguno de esos frentes.

También el jueves, líderes de Egipto y la Unión Europea se reunieron en El Cairo y pidieron el despliegue de la fuerza de estabilización internacional. La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, dijo que Hamás seguía negándose a desarmarse y calificó la situación como “extremadamente grave”.

Israel y el grupo insurgente se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego de casi tres meses. Los continuos ataques israelíes sobre la Franja han matado a más de 400 palestinos, indicaron las autoridades sanitarias locales.

El ejército israelí dice que cualquier acción desde que comenzó el alto el fuego responde a un incumplimiento del acuerdo.

Los ataques del jueves mataron a una niña de 11 años que soñaba con ser doctora, a una adolescente y a dos niños en un campamento. Al menos una docena más resultaron heridos, según funcionarios hospitalarios.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.