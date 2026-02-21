Ataques israelíes en el Líbano matan al menos a 10 personas, incluido un alto cargo de Hezbolá

Por Laila Bassam y Enas Alashray

BEIRUT, 21 feb (Reuters) - Al menos 10 personas murieron y 50 resultaron heridas en ataques israelíes en el valle ‌de Bekaa, en el Líbano, informaron ‌dos ⁠fuentes de seguridad a Reuters, después de que el Ejército israelí anunció que había atacado objetivos de Hezbolá en la zona de Baalbek.

Los ataques del viernes fueron de los más ​mortíferos registrados en ⁠el este ⁠del Líbano en las últimas semanas y ponen en peligro el frágil alto el fuego negociado por ​Estados Unidos entre Israel y el grupo islamista chií Hezbolá, que se ha visto tensado por las ‌recurrentes acusaciones de violaciones.

El Ejército israelí afirmó en un comunicado ​que había atacado centros de mando de Hezbolá ​en la zona de Baalbek, parte del valle de Bekaa, en el este del Líbano.

En otro comunicado emitido el sábado, afirmó que había "eliminado a varios terroristas del arsenal de misiles de Hezbolá en tres centros de mando diferentes (...) recientemente identificados como operativos para acelerar los procesos de preparación y refuerzo de la organización, al tiempo que planificaban ataques con ​fuego contra Israel".

Hezbolá dijo el sábado que ocho de sus combatientes, entre ellos un comandante, Hussein Mohammad Yaghi, murieron en los ataques del viernes en la ⁠zona de Bekaa.

ALTO EL FUEGO NEGOCIADO EN 2024

Israel y Hezbolá acordaron un alto el fuego negociado por Estados Unidos en 2024 con ‌el fin de poner fin a más de un año de cruces de fuego transfronterizos que culminaron en ataques israelíes que debilitaron al grupo alineado con Irán. Desde entonces, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego.

Funcionarios estadounidenses e israelíes han presionado a las autoridades libanesas para que frenen el arsenal de Hezbolá, mientras que los líderes libaneses han advertido que unos ataques israelíes más amplios podrían desestabilizar aún más el país, ya castigado ‌por las crisis políticas y económicas.

Por otra parte, el Ejército israelí dijo que también había atacado lo que ⁠describió como un centro de mando de Hamás desde el que operaban militantes en la zona de ‌Ain al-Hilweh, en el sur del Líbano. Ain al-Hilweh es un abarrotado campo de refugiados ⁠palestinos cerca de Sidón.

El presidente libanés, Joseph Aoun, condenó los ataques israelíes perpetrados ⁠durante la noche en la zona de Sidón y en las ciudades de Bekaa como una "nueva violación" de la soberanía del Líbano y un incumplimiento de las obligaciones de la ONU, e instó a los países que respaldan la estabilidad regional, incluido Estados Unidos, a presionar para que se produzca un alto el fuego inmediato que ‌evite una mayor escalada, según informó la presidencia.

Hamás condenó ​en un comunicado el ataque israelí contra Ain al-Hilweh y rechazó las afirmaciones israelíes sobre el objetivo, afirmando que el lugar pertenecía a la Fuerza de Seguridad Conjunta del campo, encargada de mantener la seguridad. (Información adicional de Ahmed Tolba y Muhammad Al Gebaly en El Cairo; redacción ‌de Enas Alashray; edición de Rod Nickel, Rosalba O'Brien y Alex Richardson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)