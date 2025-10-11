Ataques israelíes en el sur del Líbano dejan un muerto y siete heridos

BEIRUT, Líbano (AP) — Israel llevó a cabo intensos ataques aéreos en el sur de Líbano en la madrugada del sábado y causó un muerto y siete heridos, además de cortar brevemente una carretera que conecta la capital, Beirut, con zonas del sur del país, según el Ministerio de Salud.

La operación en el pueblo de Msayleh alcanzó un lugar que vendía maquinaria pesada antes del amanecer y destruyó un gran número de vehículos.

Un vehículo de transporte de verduras que pasaba por la zona en el momento de los ataques fue alcanzado, y una persona murió y otra resultó herida, reportó la televisora Al-Manar, controlada por el grupo político-paramilitar Hezbollah.

El Ministerio de Salud indicó más tarde que el fallecido era un ciudadano sirio, mientras que entre los heridos había un sirio y seis libaneses, incluidas dos mujeres.

El ejército de Israel, por su parte, explicó que atacó un lugar donde se almacenaba maquinaria destinada a la reconstrucción de infraestructura para Hezbollah.

Desde que la guerra de 14 meses entre Israel y Hezbollah terminó a finales de noviembre con un alto el fuego mediado por Estados Unidos, Israel ha realizado ataques aéreos casi diarios que se han cobrado la vida de decenas de personas. Israel acusa al grupo de intentar reconstruir sus capacidades tras las grandes pérdidas que sufrió durante el conflicto.

A principios de este mes, el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, pidió que se redoblaran los esfuerzos para acabar definitivamente con las hostilidades en Líbano tras la guerra. Según dijo, desde el alto el fuego y hasta finales de septiembre se verificó la muerte de 103 civiles en Líbano.

El último enfrentamiento entre Israel y Hezbollah dejó más de 4000 fallecidos en Líbano, incluyendo cientos de civiles, y causó una destrucción estimada en US$11.000 millones, de acuerdo con el Banco Mundial. En Israel perdieron la vida 127 personas, de las cuales 80 eran soldados.

La guerra comenzó cuando Hezbollah comenzó a disparar cohetes a través de la frontera que comparten el 8 de octubre de 2023, un día después del letal asalto al sur de Israel liderado por Hamás que desató la guerra en Gaza. Israel respondió con bombardeos y ataques aéreos en Líbano y los enfrentamientos derivaron en una guerra total a finales de septiembre de 2024.

