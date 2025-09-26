Ataques israelíes en la capital de Yemen causan 9 muertos y decenas de heridos, según hutíes

ADEN, Yemen (AP) — Ataques israelíes mataron al menos a nueve personas en la capital de Yemen, Saná, controlada por los hutíes, el jueves, dijeron los rebeldes el viernes, en el último episodio de una escalada de enfrentamientos entre Israel y los insurgentes, que cuentan con el respaldo de Irán, debido a la guerra en Gaza.

El operativo del jueves por la tarde se produjo un día después de que un dron lanzado por los hutíes hirió a 22 en Eilat, una ciudad del sur de Israel, una rara incursión más allá de las defensas antiaéreas de Israel.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de la mitad norte de Yemen, que está en manos de los hutíes e incluye Saná, entre los fallecidos había cuatro menores, dos mujeres y tres ancianos. Funcionarios rebeldes indicaron que los heridos incluían 59 niños, 35 mujeres y 80 personas mayores.

Los médicos seguían buscando víctimas que se creía estaban atrapadas bajo los escombros, agregaron los rebeldes, apuntando que la cifra de víctimas podría aumentar.

El ejército de Israel dijo el jueves que lanzó ataques en Yemen, con decenas de aviones apuntando a cuarteles generales de los mandos militares hutíes, campamentos militares e instalaciones de seguridad e inteligencia.

Un portavoz hutí, Omar el-Bekhety, dijo el jueves que el operativo israelí apuntó a barrios residenciales e instalaciones eléctricas, y afirmó que los sistemas de defensa de los hutíes habían frustrado “gran parte del ataque”.

“Estos crímenes no disuadirán a nuestro pueblo ni quebrarán su voluntad, sino que aumentarán su firmeza y resistencia para enfrentar los crímenes sionistas y continuar apoyando y respaldando al honorable y oprimido pueblo libre de Gaza”, manifestó.

Según residentes en Saná, uno de los ataques alcanzó un edificio en una zona densamente poblada de la ciudad donde se creía que estaba un líder hutí. The Associated Press no pudo verificar la afirmación de manera independiente.

Ahmed al-Mahweity dijo el viernes que los ataques provocaron explosiones intensas que dañaron varias casas en el vecindario. Selim Rageh, otro residente, indicó que varios autos también sufrieron desperfectos.

“Todos en la zona salieron cubiertos de polvo como si hubieran salido de tumbas”, contó Salem al-Qasab, dueño de una tienda. “Se levantó un polvo espeso debido a la intensidad de las explosiones. Fue una escena aterradora, con el cielo convirtiéndose en nubes de humo negro y polvo”.

Akram al-Adeiny dijo el jueves que la explosión fue tan intensa que derribó el techo de su casa, aunque nadie resultó herido. Su compañero en una tienda de celulares perdió a su esposa e hijo en uno de los ataques, agregó.

Los residentes de Saná hablaron con la AP por teléfono.

Israel ya había lanzado anteriormente ataques aéreos en respuesta a los misiles y aviones no tripulados disparados por los hutíes hacia su territorio.

Los rebeldes llevan más de 22 meses disparando misiles y drones hacia Israel y atacando barcos en el mar Rojo en lo que dicen que es una muestra de solidaridad con los palestinos durante la guerra en Gaza.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.