Ataques israelíes en Líbano dejan casi 700.000 desplazados y 84 niños muertos: Agencias de la ONU

Por Olivia Le Poidevin

GINEBRA, 10 mar (Reuters) - La crisis humanitaria en Líbano se ha agravado en medio de la guerra en Oriente Medio, con 84 niños muertos y más de 667.000 personas desplazadas, según informaron el martes dos agencias de la ONU, mientras que la vida de la población se ve trastornada a gran escala en todo el país.

Líbano se vio arrastrado a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán este mes, cuando el grupo militante libanés Hezbolá, respaldado por Irán, lanzó cohetes y drones contra Israel, que respondió con intensos bombardeos en todo el país.

Según la Organización Mundial de la Salud, hasta ahora han fallecido 486 personas y 1313 han resultado heridas, de las cuales 259 son niños.

"Sólo han pasado siete días de conflicto y ya hemos visto cómo casi 100 niños han perdido la vida", afirmó Abdinasir Abubakar, representante de la OMS en Líbano.

"Una de las razones por las que hay un número tan elevado de niños es que la mayoría de los ataques que vemos se producen en centros urbanos, como Beirut", añadió, señalando que los ataques aéreos de Israel, que según este país tienen como objetivo las infraestructuras de Hezbolá, están poniendo en peligro la vida de la población civil.

La tasa actual de desplazamientos en Líbano supera los niveles observados durante la guerra de 2023-24 entre Hezbolá e Israel, según informó la Agencia de la ONU para los Refugiados. Durante ese conflicto, 886.000 personas fueron desplazadas internamente en Líbano, mientras que decenas de miles de israelíes fueron evacuados de las ciudades del norte cercanas a la frontera libanesa.

El fuerte aumento de los desplazamientos en Líbano esta semana se debe a las órdenes de evacuación a gran escala emitidas por el ejército israelí para el sur del país y los densamente poblados suburbios del sur de Beirut, lo que, según declaró el viernes el responsable de derechos humanos de la ONU, suscita serias preocupaciones en virtud del derecho internacional.

La OMS advirtió de que los hospitales y los equipos de primera línea del Líbano se encuentran bajo una "presión extraordinaria" al intentar gestionar el creciente número de pacientes. Cinco hospitales están ahora fuera de servicio, cuatro parcialmente dañados y 43 centros de atención primaria cerrados, la mayoría en el sur, que ha sido evacuado en gran parte, dijo Abubakar.

(Editado en español por Carlos Serrano)