Ataques israelíes matan a 11 personas, incluidos periodistas, dicen autoridades sanitarias de Gaza

Por Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO, 21 ene (Reuters) -

Ataques israelíes en Gaza mataron el miércoles a 11 palestinos, entre ellos dos ⁠niños y tres periodistas, informaron médicos locales, y el ⁠Ejército israelí dijo haber "eliminado" a un militante palestino que suponía una amenaza para los soldados.

En el último episodio de violencia que ha perturbado el frágil alto el fuego de tres meses de duración, las autoridades sanitarias palestinas dijeron que un ataque aéreo israelí ⁠mató a tres ‌periodistas palestinos que ​viajaban en un automóvil en el centro de la Franja de Gaza.

Los tres se encontraban en una misión patrocinada por el Comité Egipcio, que ​supervisa las labores de ayuda de Egipto en Gaza, para filmar los campamentos de tiendas de campaña construidos por Egipto para los palestinos ‌desplazados, según dijeron a Reuters otros periodistas locales.

Una fuente de seguridad egipcia confirmó que ‌el vehículo pertenecía al Comité, pero no dio más detalles. ​El Ejército israelí no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Israel y Hamás han intercambiado culpas por muchos incumplimientos del alto el fuego de octubre tras dos años de guerra que devastó Gaza y causó un desastre humanitario, y siguen en desacuerdo sobre los próximos pasos del plan de paz de 20 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Más temprano el miércoles, médicos palestinos dijeron que tres personas, entre ellas un niño de 10 años, murieron como resultado de bombardeos de tanques israelíes al este de Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. Otras dos personas, un niño de 13 años y una mujer, murieron en dos tiroteos israelíes distintos en el este de Jan ⁠Yunis, en el sur de Gaza.

Los residentes dijeron que los dos incidentes se produjeron en zonas controladas por los palestinos. El alto el fuego condujo a una retirada militar israelí ​parcial, dejando a las fuerzas israelíes en posesión de alrededor del 53% del enclave, pero han ido ampliando gradualmente su presencia en las últimas semanas, lo que ha provocado nuevos desplazamientos de familias palestinas, dijeron los residentes a Reuters.

El Ejército israelí no respondió inmediatamente a las peticiones de comentarios sobre los dos incidentes.

Anteriormente, el miércoles, dijo en un comunicado que las fuerzas israelíes mataron a un "terrorista" que cruzó a una zona bajo su control, lo que representa una amenaza inminente para los soldados que operan allí.

EL PLAN DE TRUMP SIGUE SIN SUPERAR LA PRIMERA FASE

El acuerdo alcanzado en octubre con la mediación de Estados Unidos no ⁠ha progresado más allá de la primera fase del alto el fuego, en virtud de la cual cesaron los combates importantes, algunas fuerzas israelíes se ​retiraron y Hamás liberó a rehenes a cambio de detenidos y presos condenados palestinos.

En las fases posteriores, cuyos detalles aún no se han concretado, se supone que Hamás se desarmará, las fuerzas israelíes se retirarán aún más y se instalará una administración con respaldo internacional para reconstruir el territorio en ruinas y densamente poblado.

Pero no se ha fijado un calendario para ‍aplicar el plan.

Trump tenía previsto presidir el jueves una ceremonia de celebración de la Junta de la Paz, un grupo creado por él con el objetivo declarado de reconstruir el enclave costero.

Israel afirma que solo podrá pasar a la segunda fase cuando Hamás entregue los restos del último rehén israelí.

El miércoles, el portavoz de Hamás en Gaza, Hazem Qasem, declaró que el grupo islamista había compartido toda la información que tenía sobre el cuerpo del último rehén y lo había buscado, pero en vano, culpando a lo ​que calificó de obstrucción militar israelí.

Más de 460 palestinos y tres soldados israelíes han muerto en enfrentamientos desde que entró en vigor el alto el fuego.

Israel lanzó su guerra aérea y terrestre en Gaza tras un ataque transfronterizo dirigido por Hamás el 7 de octubre de 2023 en el que murieron 1.200 personas, según los recuentos israelíes. El asalto israelí ha matado a 71.000 ‍palestinos, según las autoridades sanitarias de Gaza. (Información de Nidal al-Mughrabi; edición de Mark Heinrich; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Ricardo Figueroa)