Ataques israelíes matan a cinco personas en Gaza, según fuentes sanitarias

Por Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO, 10 feb (Reuters) -

Ataques aéreos y disparos israelíes mataron a cinco palestinos en Gaza el martes, según informaron fuentes sanitarias; es el episodio ⁠de violencia que socava la tregua ⁠de cuatro meses negociada por Estados Unidos en el enclave

En Deir al-Balah, en el centro de Gaza, un ataque aéreo mató a dos personas que iban en una bicicleta eléctrica, ⁠según informaron los ‌servicios médicos. ​Más tarde, un dron israelí mató a una mujer en Deir al-Balah y los soldados dispararon y mataron ​a un hombre en Jan Yunis, en el sur, informaron

Otro hombre murió por disparos israelíes ‌en Jabalia, en el norte de Gaza, según informaron médicos palestinos

La ‌violencia se produjo un día después de ​que las fuerzas israelíes mataran a cuatro milicianos en la ciudad meridional de Ráfah tras salir de un túnel subterráneo y abrir fuego contra los soldados

Sin comentar directamente la muerte de las cuatro personas el martes, el ejército israelí afirmó que había llevado a cabo ataques contra lo que describió como milicianos de Hamás en respuesta al incidente del lunes en Ráfah

En la ciudad de Gaza, decenas de palestinos fueron a los funerales de tres personas que murieron en un ataque aéreo israelí contra un edificio ⁠de apartamentos de la zona el lunes por la noche

Uno de los cadáveres estaba envuelto en una bandera verde de Hamás, mientras que ​otro tenía una cinta verde de Hamás en la frente, lo que indicaba que ambos eran miembros del grupo miliciano

Reuters no pudo confirmar la identidad de los fallecidos

INTERCAMBIO DE CULPAS

Israel y Hamás se han culpado mutuamente en repetidas ocasiones de violar el acuerdo de alto el fuego, un elemento clave del plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra de Gaza, la más mortífera y destructiva en el conflicto entre Israel y ⁠Palestina, que se remonta a varias generaciones

La siguiente fase del plan de Trump consiste en el desarme de Hamás, ​la retirada de los soldados israelíes de Gaza y el despliegue de una fuerza internacional de mantenimiento de la paz. Hamás ha rechazado durante mucho tiempo los llamamientos a deponer las armas y los altos cargos israelíes afirman que se están preparando para volver a ‍una guerra a gran escala

Al menos 580 palestinos han muerto por disparos israelíes desde que se firmó el acuerdo de alto el fuego en octubre, según el Ministerio de Salud de Gaza. Israel afirma que cuatro soldados han muerto a manos de milicianos en Gaza durante el mismo periodo

La guerra de Gaza comenzó el 7 de octubre de 2023 con el ataque de Hamás ​al sur de Israel, que causó la muerte de más de 1.200 personas, según las cifras israelíes. La guerra aérea y terrestre de Israel en Gaza ha causado la muerte de más de 72.000 personas desde entonces, según datos del Ministerio de Salud palestino. (Información de Nidal ‍al-Mughrabi en El Cairo; edición de Rami Ayyub y Mark Heinrich; edición en español de María Bayarri Cárdenas)