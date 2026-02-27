Ataques israelíes matan a ocho personas en Gaza mientras la tregua se tambalea

EL CAIRO, 27 feb (Reuters) -

Los ataques israelíes mataron a cinco personas en Gaza el jueves, según informaron las autoridades sanitarias del territorio, y el ejército israelí dijo haber matado a un miliciano que suponía una amenaza para sus fuerzas en el sur del enclave.

Los médicos indicaron que un ataque aéreo israelí contra un grupo de palestinos en el barrio de Tuffah, en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza, mató a dos personas e hirió a varias más.

Cinco personas murieron y varias más resultaron heridas, algunas de gravedad, en ataques con drones israelíes contra dos puestos de control policial en Jan Yunis, al sur de Gaza, y en la zona de Abu Hujair, al noroeste del campo de refugiados de Bureij, más tarde ese mismo día, según informaron los médicos.

El ejército israelí no hizo comentarios inmediatos sobre estas informaciones.

Por otra parte, el ejército israelí dijo que las fuerzas que operan en el sur de la Franja de Gaza mataron a un miliciano que representaba una amenaza inminente para ellos después de que cruzara a una zona aún ocupada por Israel dentro del enclave.

Describió el incidente como una violación del alto el fuego negociado por Estados Unidos entre Israel y Hamás que comenzó el pasado mes de octubre.

Gaza ha quedado reducida a escombros en la guerra desencadenada por un ataque del grupo miliciano palestino Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.200 personas, según las cifras israelíes. El Ministerio de Salud de Gaza dice que más de 72.000 personas, en su mayoría civiles, han muerto por los disparos israelíes desde entonces. También dice que al menos 600 personas han muerto por los disparos israelíes desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego el pasado mes de octubre.

Israel ha dicho que cuatro soldados han muerto a manos de milicianos en Gaza desde que comenzó el alto el fuego. Ambas partes se han culpado mutuamente por las violaciones de la tregua.

En enero, el acuerdo de Gaza pasó a una segunda fase en la que se espera que Israel retire aún más soldados de Gaza y que Hamás ceda el control de la administración del territorio. (Información de Nidal al-Mughrabi, edición de William Maclean y Stephen Coates; edición en español de Paula Villalba)