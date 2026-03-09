Ataques israelíes matan a seis palestinos en Gaza, según los servicios médicos

Por Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO, 9 mar (Reuters) -

Un ataque aéreo israelí y un bombardeo con tanques mataron a seis palestinos, entre ellos dos niñas, en la ciudad de Gaza el domingo en dos ataques separados, los incidentes más mortíferos en Gaza desde que Israel y Estados Unidos lanzaron su guerra contra Irán hace una semana, según informaron fuentes sanitarias.

Mohamed Abu Selmia, director del Hospital al-Shifa de la ciudad de Gaza, dijo que los tres hombres se encontraban cerca de la Universidad al-Azhar, en el oeste de la ciudad, y que entre ellos se encontraban el paramédico Mohammad Hamduna y otras dos personas llamadas Mohammad Abu Shedeq y Ahmed Lafi.

El ataque se produjo cerca de unos campamentos de tiendas de campaña abarrotados donde se refugiaban habitantes de Gaza y causó heridas a varias personas más, añadieron los médicos.

Este tipo de ataques han disminuido desde el inicio de la campaña estadounidense-israelí contra Irán, aunque las fuerzas israelíes han matado a varios palestinos durante la última semana.

El ejército israelí emitió el domingo un comunicado sobre el ataque en el que afirmaba que habían matado a dos miembros de Hamás que se preparaban para atacar a soldados israelíes, sin aportar pruebas.

Ningún grupo miliciano ha reivindicado a ninguno de los hombres como miembros suyos.

El ejército israelí se negó a comentar en respuesta a la solicitud de Reuters de pruebas que relacionaran a los hombres con un posible ataque.

Poco después de la medianoche, en el centro de la Franja de Gaza, los bombardeos de tanques israelíes mataron al menos a tres personas, entre ellas dos niñas, e hirieron a otras 10, algunas de ellas menores, según funcionarios de salud del hospital Al-Awda, en el campamento de Nuseirat.

Los médicos dijeron que los proyectiles de los tanques impactaron en un campamento de tiendas de campaña que albergaba a familias desplazadas en la zona occidental de Nuseirat. Dos años de guerra convirtieron la mayor parte del enclave en un páramo y desplazaron internamente a la mayor parte de los más de 2 millones de habitantes del territorio.

Israel no ha hecho ningún comentario inmediato sobre el incidente del bombardeo con tanques.

Israel y Hamás acordaron un alto el fuego en Gaza mediado por Estados Unidos que entró en vigor el pasado mes de octubre, pero la violencia ha continuado casi a diario. Ambas partes se han culpado mutuamente de violar el acuerdo de tregua.

El Ministerio de Salud de Gaza dijo que al menos 640 palestinos han muerto por fuego israelí desde octubre. Israel dice que cuatro soldados han muerto a manos de milicianos en Gaza durante el mismo periodo.

Gaza ha quedado devastada tras más de dos años de ataques israelíes que, según las autoridades sanitarias locales, han causado la muerte de más de 72.000 palestinos y han dejado gran parte del enclave en ruinas.

La guerra se desencadenó tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, en el que los militantes mataron a 1200 personas y tomaron más de 250 rehenes, según las cifras israelíes.

(Información de Nidal al-Mughrabi y Pesha Magid; edición de Helen Popper, Alexandra Hudson y Stephen Coates; edición en español de Paula Villalba)