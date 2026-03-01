Ataques nocturnos de misiles rusos contra Ucrania baten un récord en febrero desde 2023

Rusia lanzó más misiles contra Ucrania en febrero que en cualquier otro mes desde, al menos, inicios de 2023 en ataques rusos nocturnos, y apuntó principalmente contra infraestructuras energéticas, según un análisis de la AFP realizado este domingo

Las fuerzas rusas lanzaron 288 misiles contra Ucrania en febrero, lo que representa un aumento de cerca del 113% en relación a los 135 misiles disparados en enero, según datos proporcionados por la fuerza aérea ucraniana

Se trata del mayor número de misiles lanzados durante la noche en un único mes contra Ucrania desde que la fuerza aérea ucraniana empezó a publicar estadísticas sobre este tema, a principios de 2023

El récord previo se remonta a octubre de 2025 cuando, según Kiev, el ejército ruso disparó 270 misiles contra el país

Moscú ha atacado la red energética ucraniana por cuarto invierno consecutivo, en el marco de una estrategia destinada a debilitar a la población civil de Ucrania, afirmaron Kiev y sus aliados

Las autoridades ucranianas han ordenado cortes de luz para hacer frente a la escasez de electricidad

En febrero, Rusia también lanzó 5.059 drones de largo alcance durante sus bombardeos nocturnos contra localidades ucranianas, un aumento de alrededor del 13% en comparación con enero

En represalia, Kiev lanza drones para atacar depósitos y refinerías de petróleo rusos, con el fin de socavar las principales fuentes de ingresos que financian el esfuerzo bélico del Kremlin