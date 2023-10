KIEV, Ucrania (AP) — Al menos dos civiles fallecieron y otros resultaron heridos en Ucrania mientras las tropas rusas bombardeaban las líneas de frente y otras partes del país, dijeron las autoridades locales el sábado.

En Krivói Rog, la ciudad natal del presidente, Volodymyr Zelenskyy, en el centro del país, un hombre de 60 años murió el viernes por la noche tras el impacto de un misil ruso en un complejo industrial, según publicaciones del alcalde, Oleksandr Vilkul, en Telegram. La esposa del fallecido estaba hospitalizada con heridas graves de metralla, agregó.

A primera hora del sábado, Vilkul reportó que misiles y drones rusos atacaron durante la noche el mismo lugar, provocando daños no especificados y un incendio que fue sofocado por la mañana. El regidor no ofreció más detalles sobre la naturaleza del lugar ni si estaba relacionado con el esfuerzo bélico de Kiev, pero indicó que el segundo ataque no causó heridos.

En Jersón, una región del sur que está en primera línea de combate, un civil murió y otro sufrió heridas por los “bombardeos masivos" de las tropas rusas, de acuerdo con el gobernador, Oleksandr Prokudin. En una publicación en Telegram, afirmó que las fuerzas del Kremlin emplearon morteros, artillería, tanques, aviones no tripulados y lanzacohetes múltiples para atacar la provincia y alcanzaron algunas zonas residenciales.

Los bombardeos rusos del último día dejaron también un civil herido en una ciudad del frente, Avdiivka, en la provincia oriental de Donetsk, de acuerdo con su gobernador en funciones, Ihor Moroz. En las últimas semanas, las fuerzas rusas y ucranianas han librado intensas batallas por Avdiivka, donde las tropas de Kiev tratan de aguantar los envites de Moscú. Según Moroz, Rusia disparó drones explosivos, morteros y artillería sobre otras partes de la región.

En Járkiv, una provincia del noreste, un civil de 39 años fue hospitalizado con heridas tras un bombardeo ruso sobre dos localidades próximas a la disputada ciudad de Kupiansk, indicó el gobernador, Oleh Syniehubov, el sábado. Las fuerzas rusas llevan semanas presionando en su ofensiva para recuperar territorios próximos a Kupiansk y a la cercana localidad de Lyman.

Las autoridades locales ucranianas reportaron también ataques rusos el viernes y durante la noche en las provincias de Sumy, en el norte, y Zaporiyia, en el sur, pero no se mencionaron la existencia de víctimas.