Ataques rusos causan un muerto y 18 heridos en Ucrania en el mayor ataque aéreo de agosto

KIEV, 21 ago (Reuters) - Un ataque ruso nocturno mató a una persona, hirió al menos a 18 y alcanzó a un fabricante estadounidense de productos electrónicos en el oeste de Ucrania, informaron el jueves las autoridades ucranianas.

Un ataque con misiles hirió a 15 personas y destruyó las instalaciones de almacenamiento del fabricante en la ciudad de Mukáchevo, dijeron los servicios de emergencia y las autoridades locales de la región occidental de Transcarpatia.

La televisión nacional mostró al gobernador de la región, Myroslav Biletskyi, cerca del edificio envuelto en humo, quien dijo que la planta producía productos electrónicos de consumo, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, condenó el ataque en una publicación en la red social X.

"Una instalación totalmente civil que no tiene nada que ver con la defensa o el ejército", dijo.

"Este no es el primer ataque ruso contra empresas estadounidenses en Ucrania, después de los ataques contra las oficinas de Boeing en Kiev a principios de este año y otros ataques".

En la ciudad occidental de Leópolis, el ataque mató a una persona, hirió a otras tres y causó daños en 26 viviendas, según el gobernador Maksym Kozytskyi.

Las Fuerzas Aéreas ucranianas afirmaron que Rusia utilizó 574 drones y 40 misiles en el ataque nocturno contra el país, el mayor en lo que va de agosto.

"Por eso son tan críticos los esfuerzos para obligar a Rusia a poner fin a la guerra", dijo Sybiha.

El ataque tuvo lugar en un momento de intensos esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra rusa en Ucrania.

Rusia, que niega haber atacado a civiles, ha utilizado misiles y aviones no tripulados para atacar pueblos y ciudades ucranianos lejos de las líneas del frente de la guerra.

Miles de civiles, la gran mayoría ucranianos, han muerto desde que Moscú invadió el país en 2022. (Información de Anastasiia Malenko; edición de Christian Schmollinger y Tomasz Janowski; edición en español de Jorge Ollero Castela e Irene Martínez)