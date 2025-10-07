Ataques rusos causaron grandes daños a la producción de gas, según la ministra de Energía ucraniana

KIEV, 7 oct (Reuters) -

La ministra de Energía ucraniana, Svitlana Hrynchuk, dijo el martes que los ataques aéreos rusos habían causado daños "significativos" a la capacidad de producción de gas de Ucrania, aunque se negó a dar detalles concretos.

Hrynchuk dijo que los ataques rusos se dirigían a la infraestructura regional de gas de Ucrania, así como a las instalaciones de transmisión de energía en las regiones de primera línea de Ucrania.

Añadió que el país estaba considerando aumentar las importaciones de gas natural licuado. (Información de Pavel Polityuk, redacción de Max Hunder; edición de Kirsten Donovan; edición en español de Paula Villalba)