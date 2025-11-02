Ataques rusos contra Ucrania dejan dos personas muertas y cortan electricidad en la región de Donetsk

KIEV, 2 nov (Reuters) - Los ataques aéreos rusos contra Ucrania mataron a dos personas durante la noche y dejaron a decenas de miles más —y a toda la región oriental de Donetsk— sin electricidad, informaron el domingo las autoridades ucranianas.

Moscú ha intensificado los ataques con misiles y aviones no tripulados contra Ucrania a medida que se acerca el invierno en el hemisferio norte, provocando apagones y obligando a los equipos de emergencia a reparar rápidamente los daños y gestionar los cortes de electricidad.

Las dos muertes se registraron en la región meridional ucraniana de Odesa, donde, según las autoridades, fueron atacados camiones de carga, mientras que cerca de 60.000 habitantes de la región suroriental de Zaporiyia se quedaron sin electricidad, según las autoridades locales.

Toda la región oriental ucraniana de Donetsk, donde Rusia está presionando en el campo de batalla, también se enfrentaba a cortes de electricidad de emergencia tras los ataques a la infraestructura energética, dijo su gobernador Vadym Filashkin.

Los ataques rusos contra el sistema energético ucraniano se han visto acompañados de una dura ofensiva para hacerse con la región industrializada, mientras se estancan los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra.

En un comunicado, el Ministerio de Energía ucraniano añadió que algunos residentes de las regiones septentrionales de Chernígov y nororientales de Járkov también se habían quedado sin electricidad.

Por otra parte, el número de muertos por un ataque aéreo ruso que incendió una tienda en la región de Dnipropetrovsk el sábado aumentó a cuatro el domingo, entre ellos dos niños de 11 y 14 años, dijo el gobernador en funciones de la región.

El presidente Volodímir Zelenski dijo el domingo que Rusia lanzó casi 1.500 drones de ataque, 1.170 bombas aéreas guiadas y más de 70 misiles contra Ucrania durante la semana pasada, que tuvieron como objetivo edificios residenciales e infraestructuras civiles.

Ambas partes niegan haber atacado a civiles en la guerra que Rusia inició con su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, pero miles de personas han muerto, la gran mayoría de ellas ucranianas. (Reporte de Dan Peleschuk en Kiev y Lidia Kelly en Melbourne; Editado en Español por Ricardo Figueroa)