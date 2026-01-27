Ataques rusos cortan la electricidad en la ciudad ucraniana de Járkov y dejan 23 heridos en Odesa

27 ene (Reuters) - Drones y misiles rusos atacaron la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkov, a última hora del lunes y dejaron sin electricidad a la población durante un invierno gélido, mientras que 23 personas resultaron heridas en un ataque nocturno sobre la ciudad meridional de Odesa, según informaron las autoridades.

Dos personas resultaron heridas y dos escuelas sufrieron daños en el ataque de Járkov, según informó el gobernador regional, Oleh Siniehubov, a través de la aplicación de mensajería Telegram.

Imágenes en canales no oficiales de Telegram mostraban la ciudad oriental, un objetivo frecuente de Rusia a 30 kilómetros de la frontera rusa, sumida en la oscuridad.

EL 80% DE LA CIUDAD Y LA REGIÓN SIN ELECTRICIDAD

La fuerza aérea ucraniana dijo el martes que el ejército ruso había lanzado 165 drones, 135 de ellos neutralizados por las unidades de defensa aérea.

"Nuestro sistema energético fue atacado y se produjeron daños bastante graves. Todas las están trabajando para eliminar rápidamente todas las consecuencias negativas", dijo Siniehubov en un vídeo publicado en Telegram.

"Cerca del 80% de la ciudad de Járkov y de la región de Járkov está sin electricidad", añadió.

La amenaza constante de nuevos ataques aéreos estaba complicando los esfuerzos de reparación, dijo.

Rusia también llevó a cabo un ataque "masivo" con drones sobre la ciudad meridional de Odesa durante la noche, dijo en Telegram el jefe de la administración militar de la ciudad, Serhi Lisak.

El gobernador regional, Oleh Kiper, dijo que, entre los 23 heridos, nueve personas, entre ellas dos niños y una mujer embarazada, habían sido hospitalizadas.

Según Kiper, aún podría haber personas atrapadas bajo los escombros.

Decenas de edificios residenciales, una iglesia, una guardería y un instituto resultaron dañados en el ataque, que provocó grandes incendios en varios lugares, añadió Kiper.

La ciudad de Odesa y la región circundante, que alberga los puertos ucranianos del mar Negro, han sido objetivos frecuentes de ataques rusos en las últimas semanas.

Las infraestructuras energéticas fueron el principal objetivo de un ataque con drones en la vecina región de Mikoláiv, dijo el gobernador regional, que añadió que una mujer de 59 años resultó herida.

En la región occidental ucraniana de Leópolis, fronteriza con Polonia, miembro de la OTAN, una instalación de infraestructuras también fue objeto de un ataque ruso, dijo el gobernador regional.

(Información de Ron Popeski, Anna Pruchnicka; edición de Paul Simao, Himani Sarkar y Andrew Heavens; edición en español de Jorge Ollero Castela)