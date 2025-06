Ataques rusos dejan dos muertos y 60 heridos en ciudad ucraniana de Járkov

Nuevos ataques rusos en la ciudad nororiental de Járkov, en Ucrania, dejaron dos personas muertas y 60 heridos, incluidos niños, este miércoles según dijeron las autoridades, mientras Moscú continuaba adelante con sus ataques después de rechazar un alto el fuego incondicional.

"Diecisiete ataques de (drones) enemigos fueron realizados esta noche en dos distritos de la ciudad", publicó en Telegram el alcalde de Járkov, Igor Terejov.

La policía indicó que un hombre de 65 años y una mujer de 47 murieron en el bombardeo, y 60 personas resultaron heridas, incluyendo nueve niños.

Rusia ha escalado sus bombardeos de Ucrania en las últimas semanas, pese a los intentos de negociar el fin de la guerra de tres años.

Ucrania, a su vez, ha lanzado ataques contra el territorio ruso.

Después de una andanada de ataques el martes con más de 300 drones y siete misiles, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, urgió a los aliados occidentales de su país a responder con "acciones concretas".

"Acción de Estados Unidos, que tiene el poder de forzar a Rusia a la paz. Acción de Europa, que no tiene alternativa que ser fuerte", escribió Zelenski en redes sociales.

Járkov, situada a menos de 50 km de la frontera rusa, ha sido impactada en la última semana por ataques nocturnos a gran escala.

Más de 15 apartamentos se incendiaron en un edificio de cinco pisos en el distrito de Slobodski, y varias casas fueron alcanzadas en el distrito de Osnovianski, indicó el alcalde Terejov.

Rusia había bombardeado Járkov el sábado, en lo que Terejov calificó como "el ataque más potente" contra la ciudad desde el inicio de la guerra.

- Canje de presos -

Los ataques rusos también alcanzaron el martes el puerto sureño de Odesa.

"Rusia atacó esta noche la región de Odesa. Casas de verano, edificios, vehículos y embarcaciones civiles fueron dañados", publicó en Telegram el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano. No reportó heridos en el ataque.

Ucrania también intensificó sus ataques con drones contra Rusia, en particular contra sus bases y centros de producción militares.

La defensa aérea rusa interceptó y destruyó una tienda en la región rusa de Bélgorod, según el gobernador Viacheslav Gladkov.

Conversaciones celebradas la semana pasada en Turquía concluyeron sin avances y Rusia rechazó los llamados a un alto el fuego incondicional, aunque acordaron liberar a parte de sus prisioneros.

El acuerdo contempla la liberación de todos los prisioneros menores de 25 años, así como los enfermos o gravemente heridos, aunque ninguno de los dos ha dicho de cuántos soldados se trata.

No obstante, Zelenski sostuvo que "no tiene sentido" dialogar con la actual delegación rusa, cuyos integrantes calificó de "cabezas huecas" por no aceptar el alto el fuego.

bur-dhw/mas/atm/mr/mas