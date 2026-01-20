Ataques rusos dejan sin calefacción a miles de edificios en Kiev en plena ola de frío

Por Anna Pruchnicka y Olena Harmash

20 ene (Reuters) -

Rusia lanzó un ataque combinado de drones y misiles contra Ucrania a primera hora del martes, dejando sin suministro eléctrico calefacción a miles de edificios de apartamentos de Kiev en temperaturas bajo cero, según informaron las autoridades ucranianas.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo que los ataques rusos cortaron el suministro de calefacción a 5.635 edificios de apartamentos residenciales de varias plantas.

Una persona resultó herida, los escombros dañaron un edificio escolar y se interrumpió el suministro de agua en la orilla izquierda de la ciudad de más de 3 millones de habitantes, dijo.

Las autoridades regionales informaron que una persona había muerto en los ataques en la región de Kiev y que dos gasolineras habían sufrido daños.

Se trata del segundo gran ataque contra el sector energético y otras infraestructuras críticas en la capital ucraniana en lo que va de mes, mientras las temperaturas están muy por debajo de los cero grados centígrados.

"Miles de casas están sin calefacción en Kiev -15°C en el exterior, tras el ataque masivo de Rusia durante la noche", dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Andr Sbiha, en un mensaje publicado en la red social X. "El bárbaro ataque de (el presidente ruso Vladimir) Putin esta mañana es una llamada de atención a los líderes mundiales reunidos en Davos: es urgente apoyar al pueblo ucraniano." Sbiha reiteró la petición de ayuda energética adicional urgente, defensa aérea e interceptores de los aliados de Ucrania.

A medida que la guerra con Rusia se acerca a los cuatro años, los esfuerzos diplomáticos para encontrar una manera de poner fin al conflicto no han dado resultados tangibles hasta ahora a pesar de la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tanto sobre Kiev como sobre Moscú.

Kiev ya ha sufrido graves cortes de electricidad y calefacción tras los anteriores ataques a la ciudad a principios de enero, y decenas de equipos de reparación han trabajado sin descanso durante más de una semana para restablecer el suministro a los residentes.

Klitschko dijo que el 80% de los edificios afectados en el último ataque ya lo habían sido en el anterior.

Yaroslav Zhelezniak, legislador del partido Holos, dijo en la aplicación Telegram que la oficina de apoyo del Parlamento trabajaría hoy a distancia debido a la falta de agua y calefacción en el edificio. No había sesiones parlamentarias programadas para el martes.

Los ataques rusos también dañaron la energía y otras infraestructuras críticas en las regiones de Vinntsia, Dnipró, Odesa, Zaporiyia, Poltava y Sumy, dijo Sbiha.

En la región oriental de Dnipropetrovsk, una planta de producción fue alcanzada y dos personas resultaron heridas, según las autoridades. (Información de Anna Pruchnicka en Gdansk y Olena Harmash en Kiev, edición de Daniel Flynn y Ros Russell; edición en español de María Bayarri Cárdenas)