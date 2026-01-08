Ataques rusos dejan sin electricidad a la región industrial de Ucrania

Por Dan Peleschuk

KIEV, 8 ene (Reuters) -

Las autoridades ucranianas intentaban restablecer el suministro eléctrico el jueves, después de que los ataques de drones rusos dejaron dos regiones del sureste casi totalmente sin energía durante la noche, acciones que el presidente Volodímir Zelenski dijo que tienen como objetivo "quebrar" a su país.

Moscú ha intensificado sus ataques contra el sistema energético ucraniano mientras las fuerzas locales rechazan los avances rusos en el campo de batalla y Kiev se enfrenta a la presión de Estados Unidos para asegurar un rápido acuerdo de paz.

Cerca de 500.000 hogares de la industrializada región de Dnipropetrovsk, una de las mayores de Ucrania, seguían sin suministro eléctrico el jueves por la tarde, según el proveedor privado de energía DTEK.

A primera hora del jueves, el viceprimer ministro Oleksiy Kuleba afirmó que más de un millón de consumidores de la región carecían de calefacción o suministro de agua.

"Esta es la guerra de Rusia específicamente contra nuestro pueblo, contra la vida en Ucrania, un intento de quebrar a Ucrania", escribió Zelenski en la red social X tras una gira europea destinada a recabar apoyo para Kiev.

"Las discusiones diplomáticas no pueden ser un pretexto para frenar el suministro de sistemas y equipos de defensa antiaérea que ayudan a proteger vidas", agregó.

Se ha restablecido el suministro eléctrico en la otra región afectada, Zaporiyia, después de que un apagón obligó a infraestructura crítica a recurrir a las reservas, informó el Ministerio de Energía ucraniano.

El gobernador Ivan Fedorov declaró que era la primera vez en "los últimos años" que su región se enfrenta a un apagón total. (Reporte adicional de Mykhailo Moskalenko en Dnipro; editado en español por Carlos Serrano)