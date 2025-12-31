Ataques rusos en el sur de Ucrania dejan cuatro heridos, incluidos tres niños

Cuatro personas, incluidos tres niños, resultaron heridas la madrugada del miércoles en ataques rusos en el puerto de Odesa, en el sur de Ucrania, informó en Telegram Serguii Lisak, jefe de la administración militar de la ciudad.

"Drones atacaron infraestructuras residenciales, logísticas y energéticas en nuestra región", afirmó en Telegram Oleg Kiper, jefe de la administración militar regional, al precisar que los ataques dañaron edificios y provocaron incendios.

Dos niños de 8 y 14 años, así como un bebé de 7 meses, resultaron heridos. Un hombre de 42 años se encuentra en estado grave, según Lisak.

Los ataques ocurren en plena intensificación de tensiones entre Kiev y Moscú, pese a las declaraciones estadounidenses y ucranianas que dieron cuenta de avances en las discusiones en busca de un acuerdo para detener la invasión rusa de Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció el martes una reunión el 6 de enero en París con gobernantes de países aliados de su país, después de otro encuentro el 3 de enero en Ucrania con asesores de seguridad de países que apoyan a Kiev.