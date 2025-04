Ataques rusos en la ciudad ucraniana de Sumy dejan más de 30 muertos durante Domingo de Ramos

KIEV, Ucrania (AP) — Misiles rusos alcanzaron el corazón de la ciudad ucraniana de Sumy durante los festejos del Domingo de Ramos, dejando al menos 34 muertos, informaron las autoridades, en lo que representa el segundo ataque ruso a gran escala que cobra vidas civiles en poco más de una semana .

Los dos misiles balísticos impactaron alrededor de las 10:15 de la mañana, según funcionarios. Imágenes desde el lugar publicadas en canales oficiales mostraban hileras de bolsas para cadáveres colocadas a un costado de la calle, y más cuerpos envueltos en mantas térmicas entre los escombros. Los videos también mostraban a equipos de bomberos tratando de extinguir el fuego en los restos de autos quemados entre los escombros de edificios dañados.

Entre los muertos se incluye a dos niños, dijo el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en un comunicado. Otras 117 personas resultaron heridas, incluidos 15 menores, según el comunicado.

"Sólo escoria inmunda puede actuar así, quitando la vida a personas comunes", dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy. A través de un comunicado en redes sociales, destacó que el primer ataque alcanzó edificios de un campus universitario, mientras que el segundo impactó al nivel de la calle.

El jefe de despacho del presidente ucraniano, Andriy Yermak, dijo que el ataque también había utilizado municiones de racimo en un intento por matar a tantas personas como fuera posible. The Associated Press no pudo verificar la afirmación de forma independiente.

El ataque en Sumy se produjo una semana después a un ataque letal con misiles contra la ciudad natal de Zelenskyy, Kryvyi Rih, el 4 de abril, que mató a unas 20 personas, incluidos nueve niños.

Zelenskyy pidió una respuesta global al ataque. "Las conversaciones nunca han detenido misiles balísticos y bombas aéreas. Lo que se necesita es tratar a Rusia como lo merece un terrorista", subrayó.

Otros dignatarios mundiales también condenaron el ataque; el presidente francés Emmanuel Macron dijo que el bombardeo socavó las conversaciones de paz que encabeza Washington entre las dos partes.

"Todo el mundo sabe: esta guerra fue iniciada únicamente por Rusia. Y hoy, está claro que sólo Rusia elige continuarla, con un desprecio flagrante por las vidas humanas, el derecho internacional y a los esfuerzos diplomáticos del presidente Trump", escribió en un comunicado.

En otro lugar de Ucrania, dos mujeres, de 62 y 68 años, y un hombre de 48 murieron por ataques rusos contra la ciudad ucraniana de Jersón, dijo el domingo el gobernador regional, Oleksandr Prokudin. Otra persona falleció por bombardeos rusos en la región ucraniana de Donetsk, informó el gobernador Vadym Filashkin.

El alcalde de la ciudad ucraniana de Járkiv, Ihor Terekhov, también dijo el domingo que un ataque ruso había alcanzado uno de los kinders de la ciudad, rompiendo ventanas y dañando la fachada del edificio. No se reportaron víctimas.

Temores de una ofensiva de primavera a pesar de las conversaciones de paz

Los ataques se produjeron un día después de que altos diplomáticos de Rusia y Ucrania intercambiaron acusaciones de violar un acuerdo tentativo mediado por Estados Unidos para suspender los ataques a la infraestructura energética, lo que deja al descubierto los desafíos de negociar el fin de una guerra que ya lleva tres años.

Los ministros de Exteriores de los dos países hablaron en eventos separados en el Foro de Diplomacia de Antalya, un día después de que el enviado estadounidense Steve Witkoff se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin, para comentar las perspectivas de paz.

"Los ucranianos nos han estado atacando desde el principio, todos los días, salvo con dos o tres excepciones", dijo el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, agregando que Moscú proporcionaría a Estados Unidos, Turquía y organismos internacionales una lista de los ataques de Kiev durante las últimas tres semanas.

Su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha, rechazó esa afirmación y dijo el sábado que Rusia había lanzado casi 70 misiles, más de 2.200 drones y más de 6.000 bombas aéreas guiadas a Ucrania, "principalmente contra civiles", desde que se acordó la pausa limitada a los ataques.

Las fuerzas rusas tienen la ventaja en Ucrania, y Kiev ha advertido que Moscú planea una nueva ofensiva de primavera para aumentar la presión sobre su enemigo y mejorar su posición en la mesa de negociación.

Ucrania se ha expresado a favor de una propuesta de alto el fuego más amplia de Estados Unidos, pero Rusia prácticamente la ha obstaculizado al imponer condiciones de gran alcance. Los gobiernos europeos han acusado a Putin de retrasar el acuerdo.

El teniente general retirado Keith Kellogg, enviado especial de Trump para Ucrania y Rusia, dijo el domingo que el ataque en Sumy cruzó "cualquier línea de decencia" y que la Casa Blanca sigue comprometida a poner fin al conflicto.

“Hay decenas de civiles muertos y heridos. Como exlíder militar, entiendo el objetivo y esto está mal”, dijo.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio calificó el ataque de “horrendo” y señaló que es “un trágico recordatorio” de por qué el gobierno busca poner fin a la guerra y “una paz justa y duradera”.

Los periodistas de Associated Press Volodymr Yuchuk, en Kiev, Ucrania, y Katie Marie Davies en Manchester, Inglaterra, contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.