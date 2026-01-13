-Ataques rusos en Ucrania matan a cuatro personas y cortan la luz y la calefacción

(Reescribe los párrafos 1-15 añadiendo muertes, detalles, comentarios y contexto; cambia titular y añade autoría)

Por Pavel Polityuk y Olena Harmash

KIEV, 13 ene (Reuters) -

Rusia atacó ciudades de toda Ucrania con ⁠misiles y drones durante la noche en ⁠uno de sus mayores ataques de Año Nuevo hasta la fecha, que ha matado al menos a cuatro personas y ha dejado sin calefacción ni electricidad a millones de personas expuestas a un peligroso frío invernal.

El presidente ⁠de Ucrania, ‌Volodímir Zelenski, dijo ​que Rusia había lanzado casi 300

drones

, 18 misiles balísticos y siete misiles de crucero durante los ataques nocturnos contra ocho regiones ​ucranianas.

Los principales objetivos fueron instalaciones de generación de energía y subestaciones, dijo Zelenski en una publicación en la aplicación Telegram.

"Cada ‌ataque de este tipo contra la vida es un recordatorio de que no ‌se puede detener el apoyo a Ucrania. Los misiles ​para los sistemas de defensa antiaérea son necesarios todos los días

y

especialmente durante el invierno."

Las unidades de defensa aérea ucranianas derribaron 247 drones y siete misiles, dijo la fuerza aérea. También dijo en la aplicación Telegram que misiles y drones causaron daños en 24 puntos.

Se produjeron cortes de electricidad de emergencia en la capital, Kiev, y también en las regiones de Chérnigov, Odesa, Járkov, Dnipropetrovsk, Zaporiyia y Donetsk, informó el Ministerio de Energía.

DTEK, la mayor empresa energética privada del país, dijo que el ataque ruso dañó gravemente los equipos de una de sus centrales térmicas.

CORTES DE ELECTRICIDAD A TEMPERATURAS BAJO CERO

Rusia no ha ⁠cesado de atacar el sistema energético ucraniano durante todo el conflicto, alegando que los ataques contra la infraestructura civil están justificados para perjudicar el esfuerzo bélico de Ucrania. ​Kiev afirma que el objetivo de Moscú es infligir sufrimiento para doblegar la voluntad nacional.

Las autoridades ucranianas afirman que el cuarto invierno de la guerra se perfila como el más frío y oscuro hasta la fecha, dados la intensificación de los ataques rusos, los daños acumulados durante años y el tiempo peligrosamente frío incluso para el clima de Ucrania.

Las temperaturas rondan los 13 grados bajo cero en Kiev, donde los residentes han soportado días de interrupción del suministro eléctrico y de calefacción tras el último gran ataque ruso de la semana pasada.

Semanas antes ⁠del cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala, los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra no han dado ​resultados tangibles y las tropas rusas avanzan lentamente en la región oriental ucraniana de Donetsk en costosas batallas.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que sus tropas habían llevado a cabo un ataque masivo contra instalaciones militares e industriales en Ucrania.

En la ciudad de Járkov, a 30 kilómetros de la frontera con Rusia y un ‍objetivo frecuente del ejército ruso, cuatro personas murieron durante los ataques cuando una terminal postal fue alcanzada por varios misiles y drones, dijo el gobernador regional Oleh Siniehubov.

"Nos enfrentamos a un ataque masivo con

Shahed

y misiles", dijo Syniehubov, refiriéndose a los drones de diseño iraní. "Más de 30 personas resultaron heridas. Cuatro personas murieron en el lugar."

En la ciudad portuaria de Odesa, en el sur del país, cinco personas resultaron heridas como consecuencia del ataque ruso nocturno, según el servicio. ​Informó de incendios en un edificio nuevo en desuso, un gimnasio y una escuela de formación profesional.

Dos personas resultaron heridas como consecuencia de un ataque ruso en la ciudad industrial de Krivói Rog, en el centro de Ucrania, que dañó infraestructuras civiles, viviendas y gasoductos, según informó el gobernador de la región. (Información de Pavel Polityuk, Valentyn ‍Ogirenko, Lidia Kelly, Ron Popeski y Alexandar Vasovic; edición de David Gregorio y Lincoln Feast; edición en español de Paula Villalba)