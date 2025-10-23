Ataques rusos en Ucrania matan a dos periodistas y un rescatista

Un dron ruso causó la muerte de dos periodistas ucranianos en la ciudad de Kramatorsk, en el este del país, y un bombardeo mató a un rescatista en una aldea en la región de Járkov, en el noreste.

La cadena FreedomTV, un medio financiado por el Estado, anunció el deceso de sus periodistas Olena Gramova y Yevguen Karmazin que se encontraban en una gasolinera.

Un tercer periodista, Alexander Kolichev, resultó herido y fue hospitalizado, indicó el canal.

Por otro lado, los equipos de rescate de la región de Járkov lamentaron la muerte de un socorrista tras un ataque con drones que hirió a otros cinco.

El ataque interrumpió el tráfico ferroviario y dañó una sinagoga.

Las fuerzas aéreas ucranianas afirmaron que Rusia lanzó 130 drones durante la noche contra su territorio.

Periodistas de AFP en Kiev, la capital, escucharon sirenas de advertencia tras las explosiones, que dejaron ocho personas heridas, informaron las autoridades locales.

Rusia intensificó sus ataques contra Ucrania, especialmente contra la red eléctrica y la infraestructura ferroviaria.

De su parte, el Ministerio de Defensa ruso informó del derribo de 139 drones ucranianos en la noche del jueves, principalmente sobre las regiones occidentales fronterizas.

El gobernador de la región de Riazán, al sureste de Moscú, informó que se produjo un incendio en una planta industrial.

Imágenes compartidas en redes sociales, que AFP no pudo verificar, mostraban una refinería de petróleo en llamas.

Pese a estas hostilidades, la administración ucraniana encargada de los presos de guerra anunció que Rusia había entregado este jueves los presuntos cadáveres de 1000 soldados muertos en combate.

