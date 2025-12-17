Ataques rusos limitan exportaciones ucranianas de cereales, dice sindicato

Por Pavel Polityuk

KIEV, 17 dic (Reuters) - Las exportaciones ucranianas de trigo se han visto frenadas por los ataques rusos a puertos e instalaciones energéticas del mar Negro, que han obligado a cerrar algunas terminales de exportación de grano, dijo el miércoles el sindicato ucraniano de agricultores UAC.

Ucrania es uno de los principales productores y exportadores de trigo del mundo, y envía cerca del 70% de su cosecha a través de los puertos del mar Negro. Las exportaciones de alimentos representan la mayor parte de las exportaciones totales de Ucrania.

Rusia ha incrementado este mes los ataques al centro portuario de la región meridional de Odesa, dejando sin electricidad a cerca de un millón de hogares tras uno de los ataques.

La UAC indicó en su informe semanal que Ucrania había exportado 359.150 toneladas métricas de trigo hasta mediados de diciembre, de un millón de toneladas contratadas para la exportación en el mes.

El sindicato señaló que algunas terminales de exportación han interrumpido sus operaciones y que el puerto está funcionando al 20% de su capacidad.

"Vemos que, por segunda semana consecutiva, uno de los puertos centrales ha sido incapaz de arrancar y operar con normalidad", dijo la UAC.

"Los comerciantes no saben qué hacer. Es peligroso almacenar grano en el puerto, y la logística no funciona correctamente: hay constantes cortes de electricidad e interrupciones constantes con las locomotoras".

La empresa estatal de ferrocarriles de Ucrania, Ukrzaliznytsia, dijo la semana pasada que Rusia había atacado el puerto de Pivdennyi, en la región de Odesa, así como la infraestructura ferroviaria que lleva la carga al puerto.

El analista Barva Invest afirmó este mes que las terminales marítimas de exportación de Ucrania habían reducido la entrada de grano debido a los constantes ataques rusos.

El Ministerio de Economía ucraniano dijo la semana pasada que las exportaciones de trigo del país habían caído a 7,5 millones de toneladas en lo que va de la campaña 2025/26, que va de julio a junio, frente a los 9,2 millones de toneladas del mismo periodo de la campaña anterior.

El ministerio también dijo que Ucrania no restringiría las exportaciones de trigo en 2025/26 debido a una gran cosecha y a las bajas tasas de exportación al principio de la temporada. (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)