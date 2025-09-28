Ataques ucranianos causan dos muertos e importantes apagones en Bélgorod, Rusia

MADRID, 28 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades rusas han informado de que una serie de ataques ucranianos han provocado la muerte de dos personas e "importantes cortes" del suministro eléctrico en la región de Bélgorod.

El gobernador regional, Viacheslav Gladkov, ha informado de un ataque con misiles contra la capital de la región, Bélgorod, que ha causado dos heridos.

"El enemigo ha atacado la infraestructura. Actualmente estamos evaluando los daños. Hay cortes de electricidad importantes", ha apuntado en su canal en Telegram.

Gladkov ha explicado que han cambiado a fuentes de energía de emergencia y ha advertido de que el apagón podría afectar al sistema de alerta de misiles y drones.

El portal go31.ru informa de cortes de agua y electricidad en varias partes de la ciudad de Bélgorod y en sus alrededores después de las dos alertas de misiles registradas: una entre las 18.32 y las 19.17 y otra a las 20:04.

El alcalde de Bélgorod, Valentin Demidov, ha confirmado los cortes de electricidad y agua.

"Los equipos de emergencia y las empresas de servicios públicos han iniciado las operaciones de limpieza y están cambiando a fuentes de energía de respaldo", ha apuntado también en Telegram.