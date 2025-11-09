Ataques ucranianos cortan la electricidad y calefacción en dos ciudades importantes de Rusia

KIEV, Ucrania (AP) — Ataques nocturnos ucranianos cortaron el suministro de energía y calefacción a dos importantes ciudades rusas cerca de la frontera ucraniana, informaron el domingo funcionarios locales rusos.

Rusia y Ucrania cruzan ataques casi diarios contra la infraestructura energética del otro, y los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para detener la guerra de casi cuatro años no han tenido efecto en el campo de batalla.

Un ataque con drones causó temporalmente apagones y cortes de calefacción en partes de Vorónezh, dijo el gobernador regional Alexander Gusev. Varios drones fueron bloqueados electrónicamente durante la noche sobre la ciudad, hogar de poco más de un millón de personas, lo que provocó un incendio en una instalación de servicios públicos local que fue rápidamente extinguido, indicó.

Canales de noticias rusos y ucranianos en Telegram afirmaron que el ataque tenía como objetivo una planta de energía térmica local.

Un ataque con misiles tarde el sábado también causó "daños serios" a los sistemas de energía y calefacción que abastecen a la ciudad de Bélgorod, informó el gobernador local Vyacheslav Gladkov a la mañana siguiente. Alrededor de 20.000 hogares se vieron afectados, señaló.

Bélgorod tenía una población de aproximadamente 340.000 personas en el último censo de 2021 y es el centro administrativo de la región del mismo nombre.

El Ministerio ruso de Defensa dijo el domingo que sus fuerzas destruyeron o interceptaron 44 drones ucranianos durante la noche que volaron sobre dos regiones del suroeste, Briansk y Rostov. La declaración no mencionó ni las provincias de Vorónezh ni de Bélgorod, ni especificó cuántos drones lanzó Ucrania.

Los ataques de largo alcance con drones de Ucrania a las refinerías rusas tienen como objetivo privar a Moscú de los ingresos por exportación de petróleo que necesita para continuar la guerra. Rusia quiere paralizar la red eléctrica ucraniana y negar a los civiles el acceso a calefacción, luz y agua corriente en lo que los funcionarios de Kiev dicen es un intento de "convertir el invierno en un arma".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.