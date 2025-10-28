Ataques ucranianos reducen un 20% la capacidad rusa de refinar petróleo, dice Zelenskyy

KIEV, Ucrania (AP) — Los ataques de largo alcance de Ucrania a refinerías dentro de Rusia han reducido en un 20% la capacidad rusa de refinar petróleo, afirmó el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, citando inteligencia de gobiernos occidentales.

Más del 90% de esos ataques en el corazón del territorio ruso emplearon armas de largo alcance fabricadas en Ucrania, según Zelenskyy. Ucrania necesita ayuda financiera extranjera adicional para producir más, señaló.

"Simplemente debemos trabajar en esto todos los días", afirmó en comentarios a los medios el lunes que fueron embargados hasta el martes.

Las exportaciones de petróleo juegan un papel clave en el financiamiento de la invasión de Rusia a su vecina Ucrania. Mientras las armas ucranianas apuntan a las refinerías, nuevas sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea buscan reducir las ganancias de exportación de petróleo y gas de Moscú.

A pesar de los renovados esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos, la guerra no muestra visos de terminar después de casi cuatro años. El Kremlin no ha mostrado ninguna disposición a comprometerse, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó las apuestas al anunciar sanciones la semana pasada contra los gigantes petroleros rusos Rosneft y Lukoil.

Esas sanciones entrarán en vigor el 21 de noviembre, y Zelenskyy dice que Trump "probablemente usará esto como una herramienta de presión o diálogo con los rusos".

China e India son los mayores clientes del petróleo ruso. Zelenskyy dijo que India "definitivamente ha dado todas las señales de que reducirá las importaciones de recursos energéticos" de Rusia.

Añadió que tiene la esperanza de que la reunión planeada de Trump con su homólogo chino, Xi Jinping, en Corea del Sur el jueves traiga más reducciones en las compras de crudo ruso.

En otros comentarios a los periodistas, Zelenskyy dijo que:

— Ucrania tiene el 70% de los US$2000 millones que necesita para financiar las importaciones de gas de calefacción para el invierno, mientras Rusia intensifica los ataques a la infraestructura energética ucraniana.

— Para el próximo mes, Ucrania producirá entre 500 y 800 interceptores por día para detener los ataques de drones Shahed de Rusia, pero los operadores también necesitan entrenamiento para usarlos.

— Ucrania ha capturado a 2200 prisioneros de guerra rusos en más de seis meses de combates este año en la región oriental, donde el ejército ruso, que es más grande, intenta capturar la ciudad de Pokrovsk, donde Ucrania está reforzando sus defensas con más tropas.

— Funcionarios de Kiev trabajan en conversaciones paralelas con Suecia, Francia y Estados Unidos para aumentar el potencial de aviación de combate futuro de Ucrania.

Zelenskyy dice que ha solicitado una flota de 250 nuevos aviones en total.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.