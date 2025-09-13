Ataúdes fantasía de Ghana celebran la vida y el legado con color y creatividad

ACRA, Ghana (AP) — Un pez gigante de color rosa, un pavo real colorido, un avión pintado con la bandera nacional. Estos son solo algunos de los ataúdes de fantasía de Ghana, conocidos como Abebuo, que se traduce como "proverbio".

Cada pieza se elabora no sólo para enterrar al difunto, sino para encarnar la esencia de su vida. Un agricultor no es sepultado en un auto; en su lugar, su ataúd podría tomar la forma de las herramientas que usó o los cultivos que realizó. El diseño en sí se convierte en metáfora, un enigma de madera, un mensaje final dejado atrás.

Los ataúdes de fantasía, aunque son comunes entre el pueblo Ga de Acra, se están convirtiendo en una práctica generalizada, ofreciendo una alternativa colorida a las simples cajas de madera.

Cuando una familia pierde a un ser querido, se reúne para decidir cómo honrarlo. Visitan un taller de carpintería, algunos con una visión clara, otros buscando la orientación de los carpinteros para crear un tributo adecuado.

La elección depende de cada persona. Un pescador podría ser recordado en la forma del pez que vendía, hasta su tipo exacto. Los ataúdes con forma de león están reservados sólo para los jefes, ya que el animal es un símbolo de poder. En Labadi, un suburbio de Acra, las familias reales están vinculadas a su emblema, el gallo, un diseño reservado sólo para su linaje. El derecho a un ataúd particular nunca es arbitrario; refleja identidad, ocupación y estatus.

Cada ataúd tarda unas dos semanas en completarse. El costo, que comienza alrededor de US$700, varía dependiendo del tipo de madera y la complejidad del diseño.

Los funerales en Ghana son eventos vibrantes. La gente los ve como una última oportunidad para honrar al difunto, sin escatimar en gastos en ceremonias que presentan música, baile y vívidas muestras de patrimonio cultural.

Pero mientras las familias ven los ataúdes de fantasía como tributos, los coleccionistas los ven como arte.

Nicolas Ablorh Annan, un fabricante de ataúdes de Acra, dijo que aunque la práctica de sepultar a los seres queridos en ataúdes de fantasía comenzó entre el pueblo Ga, se ha expandido por todo Ghana. Para su familia, es simplemente un negocio. Su bisabuelo lo inició, dijo, y ellos continúan manejándolo como una empresa familiar, sin vínculos con los rituales.

Algunos ataúdes nunca contienen cuerpos, destinados en cambio a museos en el extranjero. Annan dijo que el interés internacional está creciendo, con muchos clientes extranjeros ordenando ataúdes principalmente para exhibiciones como piezas de arte. Actualmente, está trabajando en seis ataúdes de fantasía que se enviarán al extranjero la semana siguiente.

En los funerales, la presencia de un ataúd de fantasía lo transforma todo.

Los dolientes cargados de dolor se encuentran cautivados por la artesanía, los colores vivos, las formas detalladas, la imaginación sin límites.

“La gente olvida por un momento lo que hay dentro; admiran el ataúd y la atmósfera cambia”, dijo Eric Kpakpo Adotey, un carpintero que se especializa en ataúdes de fantasía.

La risa se mezcla con las lágrimas, y el dolor se suaviza con la creatividad. Para los que quedan atrás, cada ataúd es más que un lugar de descanso final. Es una historia tallada en madera, un proverbio para ser leído.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.