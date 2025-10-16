Atención de autoridades de la Fed a aranceles hace que el banco central parezca político: Miran

16 oct (Reuters) - Las autoridades de la Reserva Federal deben adoptar un enfoque de "todo o nada" al hablar sobre las políticas del gobierno de Donald Trump para salvaguardar su independencia, dijo el jueves el gobernador de la Fed, Stephen Miran, en una crítica a la preocupación de sus colegas por el impacto de los aranceles.

"Cuando los funcionarios del banco central se levantan repetidamente y hablan de 'creo que los aranceles están causando X puntos básicos de inflación' (...) está bien como declaración económica, pero si no lo haces con cada política económica, has apuntado a políticas económicas de una parte del público votante (...) y esa parte del público votante comenzará a verte como un actor político", dijo Miran en una conferencia del Instituto de Finanzas Internacionales.

"Creo que hay que tener un enfoque global en el que se hable de todas ellas o no se hable de ninguna, no creo que destacar sólo una de ellas sea una respuesta aceptable". (Reporte de Ann Saphir; edición de Chizu Nomiyama. Editado en español por Natalia Ramos)