Atendidos por inhalación de humo dos policías tras el rescate de una persona en un incendio en Jerez

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

Los servicios sanitarios han atendido en la tarde de este pasado jueves a dos agentes de la Policía Nacional que se habían visto afectados por la inhalación de humo después de acudir al rescate de una persona en el incendio de una vivienda en Jerez de la Frontera (Cádiz).

El Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz ha informado en un comunicado de que a la llegada al lugar del incendio encontraron refugiados en la terraza de la vivienda a los dos agentes junto al ocupante de la casa, al que habían podido sacar del interior. Los bomberos rescataron al ocupante para sacarlo hasta la calle, mientras que los agentes salieron por su propio pie. No obstante, estos últimos se habían visto afectados por el abundante humo que salía por una ventana de la casa, por lo que tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios del 061 por inhalación de humos. Por su parte, el ocupante de la casa fue trasladado por otra ambulancia a un centro hospitalario.

Los hechos han tenido lugar sobre las 17,15 horas en la segunda planta de una vivienda de la calle Tinto, en Jerez de la Frontera. Las labores de los bomberos se han centrado además en extinguir el incendio y ventilar la vivienda afectada. Han participado en el dispositivo diez efectivos del Consorcio del parque de Jerez con cinco vehículos, entre ellos una autobomba rural pesada (R-31), una autobomba urbana ligera (P-53), una autobomba urbana pesada (U-40), una autoescala (E-19) y un vehículo de mando (M-51).