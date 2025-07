Athenea del Castillo: “Alemania es pico y pala, pico y pala…”

“Me voy contigo bombón”. “Mira que te conozco gordi”... La espontaneidad en la Roja se llama Athenea del Castillo, veterana a sus 24 años y vital con el primer gol ante Italia (3-1) y Suiza (2-0) en el camino a semifinales. “Alemania es pico y pala, pico y pala...”, explica a la AFP.

Pregunta: ¿Le impresionó Alemania ante Francia (1-1, 6-5 en penales tras jugar desde el minuto 13 con diez jugadoras)?

Respuesta: “Es un equipo muy competitivo, lo hemos visto sobre todo en este último partido, con una menos, pico y pala, pico y pala, trabajando... Son un equipo muy intenso, con jugadoras de muchísimo nivel, a mí personalmente (Jule) Brand me encanta, compartimos posición (extremo). Pero todas tienen un nivel competitivo súper alto, son el equipo que más Eurocopas ha ganado. Será un partido muy difícil”.

P: ¿Qué tienen que corregir con respecto a la derrota (1-0) en el partido por el bronce de los Juegos de París 2024?

R: “Somos un equipo que ha madurado mucho y sabemos controlar los diferentes momentos del juego. Creo que eso nos va a ayudar, sobre todo mantener la calma y centrarnos en nuestro objetivo. En el cómo, en qué vamos a hacer para ganar y estar centradas siempre en eso. No mirar más adelante sino seguir el plan y a partir de ahí pico y pala como ellas”.

P: ¿Había visto a la selección española jugar tan bien como en esta Eurocopa?

R: “Siempre intentamos dar nuestro 100% independientemente de que las cosas nos salgan mejor o peor. El equipo está en un momento súper maduro. Hay una mezcla de veteranía y juventud, tenemos alegría y madurez, lo hemos conseguido trasladar al terreno de juego”.

P: ¿Está en su mejor momento?

R: “Puedo decirte que estoy en un buen momento, espero poder seguir y ayudar al equipo, aportar mi granito de arena y sobre todo poder seguir creciendo. Es un sueño ser campeonas y al final nacemos para estos partidos”.

P: Dos goles clave con taconazos de Alexia Putellas y Aitana Bonmatí. ¿Cómo ha conseguido este punto de forma?

R: “Depende del momento y de cómo esté el equipo. Al final soy una jugadora determinante arriba, entonces me tiene que llegar el balón en muy buenas condiciones: si recibo 20 metros cerca del área, pues muchísimo mejor que si tengo 40. Tanto 'Ale' como 'Aita' me dejaron en una posición franca y por suerte pude marcar. Tengo la suerte de estar rodeada de las mejores del mundo”.

P: ¿Cómo encuentra el equilibrio mental para afrontar las rachas positivas de rendimiento y las negativas?

R: “Me mantengo neutra aunque las cosas me estén saliendo bien. Al final son momentos de forma y ninguna puede estar siempre a un 10. Todo fluctúa, sube y baja. Cuando no eres decisiva, no das goles y asistencias, me focalizo en otras cosas. Igual en defensa estoy aportando más, intento sacar lo bueno”.

P: Tiene 24 años y suma 62 partidos internacionales.

¿Cómo afronta el liderato una joven veterana? R: "Hay diferentes tipos de liderazgo, no tienes que alzar muchísimo la voz... Simplemente con tu comportamiento, por cómo actúas cuando las cosas van mal, también puedes liderar. He compartido vestuario con gente que me ha transmitido valores y he ido absorbiendo de cada persona un poquito para cada día ser mejor". P: ¿Se identifica con la definición de verso suelto de la selección española? R: "Soy lo que veis, transparente... Soy una chica súper natural, creo que si cambiase algo de lo que hago fuera cambiaría dentro y eso no me gusta porque perdería mi esencia. Desde el respeto digo lo que pienso sin ningún problema. Son los valores que me han enseñado y lo que yo he aprendido y he ido adquiriendo a lo largo de mi carrera". pm/dam