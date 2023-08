Athenea del Castillo: "Me asusté bastante con lo del tobillo"

La delantera de la selección española Athenea del Castillo confirmó que ya está "al cien por cien" después de sufrir un percance en el tobillo en el partido ante Zambia del Mundial de Australia y Nueva Zelanda que le asustó "bastante", y pidió dejar atrás la "dura" derrota ante Japón porque ante Suiza es "ganar o te vas a casa".

"Estoy al cien por cien y tengo muchísimas ganas de poder aportar cosas al equipo. Ya estoy entrenando con todas, que al final es lo importante, después de ese proceso pequeño de readaptación y disponible para todo lo que viene", admitió Del Castillo a los medios de comunicación tras el entrenamiento del equipo.

La de Solares reconoció que se asustó "bastante" cuando se hizo daño en el tobillo y de ahí sus lágrimas en el momento. "Es lógico, puedes pensar en perderte un Mundial y en muchísimas otras cosas. Recibí un golpe en mi tobillo derecho, que fue el que me lesioné en diciembre con el Real Madrid y tuve una recuperación en la que también acorté bastantes plazos para poder estar lo antes posible porque quiero jugar siempre y jugarlo todo", detalló.

Por ello, cree que ese tobillo está "un 'poquito' más sensible de lo normal" y que en el momento del golpe ante Zambia perdió "la sensibilidad". "Tenía falta de fuerza y ya fue ahí cuando me asusté porque era una sensación que nunca había tenido. No sabía tampoco cómo reaccionar, se me quedó el pie como dormido, pero ese mismo día ya el doctor me vio y me comentó lo que creía que era, y ya me empecé a tranquilizar un poco", declaró la jugadora del Real Madrid.

De todos modos, pese a que poco a poco fue volviendo a los entrenamientos, seguía con "molestia" en la zona. "Las sensaciones no terminaron de ser cien por cien buenas. Es cierto que aguanté y que pude terminar todo el entrenamiento, y aunque fui convocada y no estaba en las mejores condiciones para poder haber aportado cosas al equipo", confesó.

"El martes sí que ya entrené y las sensaciones van siendo mejores. Es cierto que todavía noto un poco de dolor, pero me estoy tratando también ese tobillo con los servicios médicos, estoy haciendo también unos preventivos antes de empezar los entrenamientos y voy muchísimo mejor. Estoy superagradecida a todos los profesionales que tenemos aquí y confiando en ellos para llegar al próximo partido a las mejores condiciones", subrayó.

La cántabra no escondió que la derrota ante Japón del lunes fue "dura" y que no supieron "solucionar los problemas" que les planteó un rival, del que no esperaba que "fuese a plantear el partido de esa manera". "Estoy acostumbrada a que en todos sus partidos que he visto tengan la posesión del balón, a que se asocien, a que tengan un estilo de juego muy similar al nuestro y es cierto que nos sorprendió", advirtió.

La internacional consideró que "hay que intentar minimizar y corregir esos errores" y luego "sacar a relucir" las virtudes que poseen. "Tenemos un gran equipo, las 23 jugadoras podemos jugar, tenemos recursos completamente diferentes para lo que importa el partido. Estamos tranquilas, ni antes éramos tan buenas ni ahora somos tan malas. El pasado, pasado está, y ahora tenemos que pensar en lo siguiente porque vas a ganar o irte a casa y nosotras queremos ganar", manifestó.

La cántabra no cree que en esta derrota ante Japón se echasen de menos sus cualidades como extremo porque las 23 convocadas tiene "recursos", aunque no escondió que puede ser que "faltó" algo de desborde por banda.

De todos modos, ante un "partido completamente diferente" frente a Suiza en los octavos de final del Mundial, será el seleccionador Jorge Vilda el que decida si debe ser titular o jugar algunos minutos. "Lo que decida va a estar bien y vamos a plantear el partido de la mejor manera. Ojalá pueda estar en el equipo titular, y si no, poder aportar mi 'granito' de arena juegue 5, 10, 15, 20 ó 60 minutos o no pueda participar. Estaré al cien por cien con mis compañeras porque las 23 estamos capacitadas para jugar", confesó.

Europa Press