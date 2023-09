"Nos hemos vaciado, es luchar hasta el final y que los cambios continúen"

MADRID, 22 Sep. 2023 (Europa Press) -

La delantera de la selección española de fútbol Athenea del Castillo confesó "días difíciles" para todas las jugadoras pero confesó la satisfacción de "por fin" volver "a jugar" y lograr una victoria épica ante Suecia en la Liga de Naciones, confiando que "los cambios que se están produciendo continúen".

"El equipo se ha vaciado, hemos dado el máximo y hemos logrado una victoria de las que gustan, en el último minuto. Por fin hemos vuelto a jugar que es lo que todas queríamos, a seguir en esta línea", dijo en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, tras el partido en el estadio Gamla Ullevi de Gotemburgo.

Athenea, una de las jugadoras que no renunció a ser convocada por la selección, confesó la dificultad del conflicto en aumento los últimos días, con reuniones con el Consejo Superior de Deportes y la Real Federación Española de Fútbol en busca de los cambios que reclamaban las jugadoras por lo que denunciaron como una "discriminación sistemática con el femenino" en la Federación.

"Han sido días difíciles para todos. Estábamos en una situación muy complicada. Unas queríamos no venir, otras sí. Al final hemos demostrado que somos un gran equipo, que queremos representar a nuestro país de la mejor manera posible. Como habéis podido ver, hemos dado el máximo y nos hemos vaciado, creo que va de eso, de luchar hasta el final e intentar que todo siga en esta línea, que los cambios que se están produciendo continúen y que el equipo lo va a dar todo", apuntó.

La jugadora del Real Madrid firmó el empate a uno en el minuto 37 y España terminó ganando tras una loca segunda parte en el 96'. "Estoy contenta, para mí han sido duros también, pero al final cuando estás en el campo representando a tu país eso te da un plus de energía y ganas. He podido ayudar con un gol pero me quedo con la actitud del equipo en los 90 minutos. Esas ganas, estábamos muy cansadas, no hemos dormido mucho, pero no es excusa, hemos venido a dar el máximo y lo hemos hecho", terminó.