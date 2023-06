Athenea del Castillo: "Sigo aprendiendo cada día"

La extremo Athenea del Castillo tiene claro que poder jugar con la selección el Mundial de Australia y Nueva Zelanda "es un reto muy ilusionante" a nivel personal que le puede ayudar en el aprendizaje que vive "cada día" para ser mejor futbolista, mientras que no oculta que la competencia para entrar en la lista definitiva ayuda a todas a sacar su "mejor versión" y que en el combinado nacional tiene que adoptar un rol un poco diferente al del Real Madrid porque Jorge Vilda le pide "más desborde".

"Me veo igual que hace un año. Al final, todas y cada una de nosotras competimos por un puesto, por estar entre esas 23 y sí que es cierto que ya tengo experiencia en la Eurocopa, pero ni a nivel absoluto ni en categorías inferiores he jugado un Mundial y para mí es un reto muy ilusionante", señaló Athenea del Castillo en una entrevista a Europa Press.

La cántabra tiene claro que "sigue siendo la misma" que hace un año. "Athenea sigue haciendo las mismas cosas que hacía antes y, sobre todo, sigue aprendiendo cada día. Creo que es lo más importante, por suerte tanto aquí como en mi club tengo grandes jugadoras y grandes profesionales que me ayudan en todo lo que hago", advirtió.

La extremo era uno de los revulsivos en la pasada EURO y ahora parece estar más consolidada en el once titular. En este sentido, recalcó su capacidad de adaptarse "a lo decida el entrenador en cada momento". "Y sobre todo poder adaptarte a todo lo que te venga por delante e independientemente de que salgas de inicio o no, hay que aportar", comentó.

"Si el entrenador decide que tengo que aportar desde el minuto uno, lo haré, al igual que si tengo que salir 30 minutos o si no tengo que participar. No pasa nada, hay otras 22 jugadoras disponibles para que el míster decida", añadió Del Castillo.

La jugadora del Real Madrid no esconde que el frente ofensivo de la selección "tiene muchas variedades y muchísimas posibilidades" para que elija Jorge Vilda. "Creo que es bueno el tener esa competencia para poder sacar tanto tú misma tu mejor versión como hacer que la de al lado también saque la suya para que así las dos podamos ser mejores futbolistas", detalló.

"Al final, Salma (Paralluelo), Mariona (Caldentey), Marta (Cardona) y Eva (Navarro) tenemos nuestras características y será lo que el entrenador y el equipo necesiten para enfrentarse al rival. Todas estamos con muchísimas ganas y sobre todo con muchísima ilusión", expresó sobre algunas de sus 'rivales' en el ataque.

Del Castillo sí reconoce que el de la 'Roja' y el del Real Madrid "son modelos un 'poquito' diferentes", pero insiste en que debe "adaptarse a todo y así poder ser mejor jugadora". "Es cierto que en el Real Madrid hemos jugado mucho con carrileras este año y que me he tenido que adaptar a estar 15 ó 20 metros más atrás de lo normal e igual no pude hacer tantos duelos como me gustaría porque recibía más atrás y tuve que ayudar más en labores defensivas", puntualizó.

"Jorge sí que es cierto que te pide más unos contra uno, más desbordes y atacar en tu posición, por así decirlo, en tres cuartos de campo donde verdaderamente es determinante. Aquí, sobre todo las jugadoras de banda, somos muy determinantes en esos metros y el míster explota esa virtud para poder conseguirlo", subrayó sobre lo que le pide el seleccionador.

La internacional también deja claro que van al Mundial "con muchísima ambición, con muchísimas ganas". "Nos estamos preparando muy bien para todo lo que viene, creo que somos ambiciosas de poder conseguir algo grande", manifestó la de Solares, que espera partidos "muy, muy competidos" en la primera fase ante Japón, Costa Rica y Zambia.

"Creo que todos los equipos que tienen nivel para estar allí te van a poner las cosas muy difíciles. Hay que empezar ahora mismo por Panamá que es lo que tenemos más cerca e ir partido a partido para a partir de ahí ir cogiendo buenas sensaciones e intentar hacerlo lo mejor posible", puntualizó.

"necesité desconectar unos días tras la copa de la reina"

Además, sobre la importancia de ser primeras de grupo para un posible mejor cruce en octavos, consideró que "no hay que mirar al futuro" porque "nunca se sabe" si ese encuentro será más sencillo por este motivo. "Tenemos que prepararnos bien para todos los partidos que nos vienen, ir partido a partido e intentar hacerlo lo mejor posible y sacar buenos resultados", expresó.

El inicio de la concentración llegó tres semanas después de poner fin a la campaña con el Real Madrid, con la derrota en la final de la Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid, tras un partido donde llegaron a dominar 2-0 a falta de pocos minutos y acabaron viendo como su rival igualaba con un gol en el 96 y luego se hacía con el título en los penaltis.

"Necesité desconectar unos días porque para mí fue muy duro no conseguir el objetivo, queríamos ganar el primer título con la camiseta del Real Madrid y pasé varias noches sin dormir, era ese sueño que tenía desde pequeña. Esto me va a hacer más fuerte para que en un futuro sepamos los errores que hemos cometido y no volver a cometerlos en esos partidos", reconoció la cántabra.

La madridista sabe que el Mundial es "lejos", pero no duda que la gente las apoyará "muchísimo" y espera que eso haga crecer la necesaria afición por la selección, algo que todavía no se ha conseguido en lo relativo a la afluencia de público. "Siempre veo que la gente nos arropa, que está con nosotras desde casa y la que puede venir a los estadios. Todos queremos lo mejor para la selección y poco a poco tenemos que intentar hacer un buen papel para que la gente se siga enganchando cada día un poco más a nosotras", manifestó.

La jugadora del Real Madrid también dio valor al convenio con la RFEF para tener a la familia cerca en este Mundial tan lejano. "Voy a tener la suerte de poder tener a mis familiares más cercanos si voy y va a ser un plus más para todas. En mi día a día tengo la suerte que mi padre puede venir a mis partidos desde Santander y eso es muy importante para mí, también mi chico que suele venir mucho", indicó.

"todas estamos aquí por un mismo objetivo"

La selección podría volver a contar en esta cita con Alexia Putellas, "la mejor jugadora del mundo" y que se perdió la pasada Eurocopa por una grave lesión de rodilla a días del debut. "Tú ves lo que hace Alexia y lo hace muy poca gente, por no decir nadie. Y tenemos la suerte de poder aprender de ella, que esté con nosotros y que siga demostrando la jugadora que es. Para nosotras es un plus muy grande poder tenerla tanto a ella como a Jenni (Hermoso)", recalcó la delantera, que ve a la Balón de Oro "muy ambiciosa" como el resto del grupo.

Finalmente, sobre lo sucedido con el grupo de 15 jugadoras que renunciaron a finales del pasado septiembre a venir con la selección por las condiciones existentes y de las que han vuelto tres (Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey y Ona Batlle) a esta lista, recordó que "todas" tienen "el mismo objetivo, estar en la lista de 23 para jugar un Mundial". "Y a partir de ahí, somos un grupo de personas muy buenas y que vamos a luchar por el mismo objetivo hasta el final", reflexionó.

"El ambiente es bueno, es un ambiente de trabajo muy sano y sobre todo con mucha competitividad", señaló Del Castillo, a la que todo lo que pasó desde ese momento no le afectó "mucho" porque no suele "leer lo que se pone o lo que se dice". "Sí que afectó igual a mi familia un poquito más, pero hay que seguir hacia adelante, estamos todas aquí por un mismo objetivo", sentenció.

