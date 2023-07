Athenea del Castillo, sobre Zambia: "El partido contra Japón fue un poco engañoso"

"Es una selección que transita muy bien con Kundananji y con Barbra Banda", advierte sobre las zambianas

MADRID, 23 Jul. 2023 (Europa Press) -

La futbolista española Athenea del Castillo describió este domingo como "un poco engañoso" el 0-5 encajado frente a Japón por su próximo rival, la selección de Zambia, durante la jornada 1 del Mundial femenino que se está disputando en Australia y Nueva Zelanda, advirtiendo que el equipo zambiano "transita muy bien" gracias a Racheal Kundananji y a Barbra Banda.

"Zambia es una selección que transita muy bien con Kundananji y con Barbra Banda, yo creo que tenemos que controlar eso. Todavía no hemos hecho ese análisis que vendrá esos próximos días, pero sí que es cierto que todas hemos estado viendo partidos suyos de preparación. Incluso el partido que disputaron ayer [contra Japón], que yo creo que también fue muy bueno, un poco engañoso. A partir de ahí, conocer nuestros puntos fuertes y explotarlos, sobre todo saber hacer nuestro juego, y yo creo que con eso será suficiente", dijo Athenea en una conferencia de prensa.

"Zambia es una selección muy, muy potente, que suele transitar muy bien. Es cierto que Japón estuvo muy, muy bien en todos esos aspectos y que no les dejó sacar sus virtudes a relucir, pero estuvimos viendo todos esos partidos que han tenido de preparación con grandes resultados y yo creo que los comienzos en los Mundiales nunca son fáciles, no han tenido la suerte de poder ganar", reiteró la delantera de España.

Además, Athenea se mostró contenta a nivel personal. "Trabajo día tras día para ser mejor jugadora. Sí que es cierto que igual he sido un poco más irregular; pero cuando estoy aquí, estoy feliz, estoy contenta, puedo realizar todas las cosas que yo sé hacer, destaco mis virtudes y trabajo día tras día para poder aportar al equipo. Tengo la suerte de poder salir desde el inicio, encarando y haciendo lo que mejor sé", argumentó al respecto.

"El equipo sabe dónde tiene que poner el foco para mejorar, vamos a intentar hacerlo. Yo creo que esas conexiones las iremos mejorando. El equipo generó [ante Costa Rica], que al final yo creo que eso es lo más importante: generar. Y a partir de ahí irán entrando, estamos tranquilas y trabajando. Trabajamos día tras día para conseguir lo mejor y ese es el objetivo, trabajar para conseguir muchísimos goles", subrayó.

"Creo que todas y cada una de nosotras que estamos aquí es por algo, creo que sobre todo las medios tienen un golpeo de balón increíble, incluso las delanteras, que creo que fue un recurso que no utilizamos mucho. Tenemos que poner el foco ahí, pero el equipo sabe dónde tiene que mejorar y estamos intentando mejorarlo para el próximo partido", alertó Athenea sobre aspectos a pulir después de su triunfo en el debut.

"Presión no tengo ninguna, o sea, ninguna para nada. Día tras día trabajo, sobre todo esas conexiones en el área. Es algo que hace tiempo me faltaba, que tenía que poner foco y mejorar. Por suerte este año he puesto hincapié en ello y los resultados han sido muy buenos. Se han visto, ¿no? Sueño con dar una asistencia, con meter un gol, con hacer grandes cosas en este Mundial. Tanto yo como todas mis compañeras, y me quedo con eso. Presión ninguna e ilusión muchísima", recalcó.

Por último, Athenea destacó el apoyo de sus más allegados. "Tener aquí a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, es un plus porque es muy importante esa pequeña desconexión que se puede tener con tu gente cercana. Para mí eso es lo más importante porque en tu día a día, y sobre todo en los partidos de tu club, terminas el partido y estás con tu familia y con tu gente, desconectas de otros temas; y yo creo que eso nos va a dar un plus de cara a todo lo que nos viene", concluyó.

Europa Press