Athletic Club obtiene premio a su insistencia para derrotar al Qarabag (3-1) en Champions

La primera victoria del Athletic Club en Champions League llegó este miércoles ante el sorprendente Qarabag (3-1) de Azerbaiyán, que saltó al césped de San Mamés invicto en la máxima competición europea y que se puso por delante en el minuto 1.

Las esperanzas del conjunto vasco de superar la liguilla de 36 equipos pasaban por sumar los tres puntos en casa ante el campeón azerí, después de haber perdido sus dos primeros choques (Arsenal y Borussia Dortmund) en su regreso a la Champions luego de once años de ausencia.

Pero La Catedral quedó silenciada cuando un error de compenetración entre los centrales locales Aitor Paredes y Aymeric Laporte habilitó al portugués Leandro Andrade, que no perdonó ante Unai Simón, al que batió de disparo cruzado raso y cruzado (1).

A los hombres de Ernesto Valverde no les quedaba otra que lanzarse decididamente al ataque, y fruto de esa necesidad y de la tibieza defensiva de los visitantes llegó una lluvia de ocasiones de los locales, penalizados por su falta de puntería.

Sin embargo, el Athletic encontró premio a su insistencia pocos minutos de retirarse lesionado su extremo internacional ghanés Iñaki Williams.

Un pase de Mikel Jauregizar a la espalda de la defensa encontró al delantero centro Gorka Guruzeta, que, tras ganar la posición al central colombiano Kevin Medina, definió con un disparo raso el mano a mano ante el arquero polaco Mateusz Kochalski, saturado de trabajo en Bilbao.

Era el minuto 40 y la parroquia rojiblanca encaró el descanso confiada en la remontada de su equipo por lo visto hasta entonces sobre el terreno de juego.

Los pronósticos se cumplieron cuando Robert Navarro, que había sustituido a Nico Williams cinco minutos antes, sacó un derechazo teledirigido a la escuadra (70) para culminar la remontada.

Para que en los últimos minutos la fiesta fuese completa, Guruzeta firmó el tercero del partido -y el tercero de su cuenta particular en esta Champions- al empalmar de media volea una dejada de cabeza de nuevo de Jauregizar (88).

El Athletic afrontará otra salida complicada en su próxima cita europea, el 5 de noviembre ante Newcastle.

iga/dr