Athletic Club prosigue su caída tras perder 2-0 en Newcastle

El Athletic Club de Bilbao sufrió un nuevo capítulo de su crisis de resultados al perder ante el Newcastle (2-0), este miércoles en partido de la 4ª jornada de la Champions League disputado en la ciudad del norte de Inglaterra.

El regreso a la máxima competición europea once años después de la última presencia se le está haciendo cuesta arriba al conjunto vasco, que, si bien con un calendario complicado, sólo ha ganado al Qarabag de Azerbaiyán, después de haber perdido ante Arsenal y Borussia Dortmund.

Con tres puntos, la próxima visita a Praga para enfrentarse al Slavia se antoja decisiva para el devenir en la competición de los hombres de Ernesto Valverde (27º en la liga de grupo único).

En St James' Park, las Urracas de Eddie Howe se pusieron pronto por delante con remate de cabeza ajustado de Dan Burn (11'), y ya en la segunda parte abrieron la brecha por medio del brasileño Joelinton (49'), también con la testa.

El Athletic, con varios de sus mejores jugadores ausentes por lesión (Iñaki y Nico Williams, Ohian Sancet, Yuri) o enfermedad (Gorka Guruzeta) bajó los brazos y dio entrada a jóvenes canteranos con la mente puesta en el partido del domingo en Liga ante el Real Oviedo.

De sus ocho últimos partidos en el campeonato doméstico, en el que fue cuarto la pasada temporada, el conjunto rojiblanco ha perdido cinco, con dos empates y una victoria, y ocupa la undécima posición.

iga/dam/